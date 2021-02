Americké aerolínie dostanú 14 miliard dolárov

Washington 12. februára (TASR) - Americké letecké spoločnosti získajú novú podporu. Výbor Snemovne reprezentantov pre finančné služby schválil vo štvrtok (11. 2.) návrh, na základe ktorého dostanú aerolínie ďalších 14 miliárd USD (11,52 miliardy eur) na udržanie pracovných miest.



Bude to už tretí balík pomoci pre letecké spoločnosti, ktoré patria medzi najviac poškodené pandémiou nového koronavírusu, informovala agentúra Reuters. American Airlines a United Airlines už varovali, že ak sa nepredĺži súčasný program podpory, ktorý platí do apríla, budú musieť dočasne prepustiť 27.000 ľudí.



Výbor Snemovne reprezentantov pre finančné služby schválil návrh zákona o podpore leteckého sektora hlasmi v pomere 29 za a 24 proti. Aerolínie získajú 14 miliárd USD a ďalšia 1 miliarda USD pôjde dodávateľom, pričom tento balík by mal udržať pracovné miesta v spoločnostiach do konca septembra.



Financie budú súčasťou väčšieho balíka na pomoc americkej ekonomike v hodnote 1,9 bilióna USD, ktorý predstavil nový americký prezident Joe Biden. Tento plán pôvodne dodatočné financie pre letecký sektor nezahrnoval.