Americké aerolínie nebudú nútiť v lietadle do zakrývania nosa a úst

Washington 13. mája (TASR) - Tri popredné americké letecké spoločnosti vyzvali svojich zamestnancov, aby pasažierov na palube lietadiel nenútili do zakrývania dýchacích ciest, ale namiesto toho im túto možnosť iba odporučili, píše agentúra Reuters.



Spoločnosti American Airlines, Delta a United nariadili svojmu palubnému personálu, aby pri nastupovaní odmietli do lietadla vpustiť každého, kto nebude mať zakrytý nos a ústa. Cestujúcim bez rúška či respirátora poskytnú ochranné prostriedky zamestnanci. Naopak, v lietadle je vynucovanie nosenia ochranných prostriedkov tváre o niečo zložitejšie. "Čo sa týka nariadení týkajúcich sa zakrývania úst a nosa priamo na palube lietadla, sme k pasažierom zhovievavejší. Úloha posádky je v tomto prípade informatívna, nie donucovacia. Prípadné konflikty by sa mali riešiť dohovorom," píše sa v inštrukciách spoločnosti American Airlines adresovaných palubnému personálu, ktoré platia od pondelka.



Rovnakú politiku uplatňujú aj spoločnosti Delta a United.



V inštrukciách pre pilotov American Airlines sa tiež okrem iného uvádza, že nenosenie pokrývky nosa a úst na palube lietadla nie je natoľko závažným narušením pokojného priebehu letu, pri ktorom by sa mali riadiť núdzovým manuálom, ktorý im v takejto situácii napríklad umožňuje s lietadlom mimoriadne pristáť.



V súvislosti so zakrývaním dýchacích ciest však všetky tri spoločnosti rátajú aj s rôznymi výnimkami, ako napríklad v prípade malých detí, ľudí so zdravotným postihnutím, alebo počas konzumácie jedla a nápojov.



Dopyt po cestovaní v USA klesol počas koronavírusovej pandémie zhruba o 94 percent, v dôsledku čoho letecké spoločnosti znížili množstvo letov približne o dve tretiny oproti normálu.