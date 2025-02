Americké aerolínie plánujú zrušiť vyše 1700 pracovných miest

Dallas 18. februára (TASR) - Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines plánuje zrušiť viac než 1700 pracovných miest. Cieľom je zníženie nákladov a zefektívnenie organizačnej štruktúry. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť na svete oznámila, že prepustí približne 1750 zamestnancov, čo predstavuje zhruba 15 % pracovnej sily. Zároveň dodala, že rušenie pracovných miest bude zahrnovať aj vedúce pozície. V rámci vyššieho vedenia by sa malo zrušiť celkovo 11 pozícií.



Šéf Southwest Airlines Bob Jordan uviedol, že je to bezprecedentný krok v 53-ročnej histórii spoločnosti, je však nevyhnutný na to, aby sa aerolínie pretransformovali na štíhlejšiu a pružnejšiu organizáciu. Plánované rušenie pracovných miest chcú aerolínie zrealizovať v 1. polroku tohto roka, pričom si od neho tento rok sľubujú úsporu vo výške 210 miliónov USD (200,52 milióna eur). V budúcom roku potom očakávajú úsporu približne 300 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0473 USD)