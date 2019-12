Americké aerolínie posúvajú návrat svojich 737 MAX do prevádzky

Chicago 17. decembra (TASR) - Americká letecká spoločnosť Southwest Airlines posunula termín návratu lietadiel 737 MAX do prevádzky o ďalších päť týždňov. Najnovšie počíta s tým, že jej lietadlá tohto typu vzlietnu najskôr v polovici apríla. Dôvodom je pokračujúca neistota spojená s udelením nového certifikátu pre uzemnené stroje zo strany amerických úradov. Už minulý týždeň rovnaký krok urobili konkurenčné American Airlines.



Southwest Airlines, ktoré majú vo svojej flotile najviac strojov 737 MAX, celkovo 34, oznámili v utorok, že s návratom týchto lietadiel do prevádzky počítajú až od 13. apríla budúceho roka. Spoločnosť tak urobila deň po tom, ako Boeing oznámil, že od januára dočasne zastaví produkciu týchto lietadiel, nakoľko proces ich schvaľovania do opätovnej prevádzky zo strany Federálneho úradu pre letectvo (FAA) do konca decembra uzatvorený nebude.



Southwest Airlines pritom nie je prvou leteckou spoločnosťou, ktorá posunula návrat svojich 737 MAX do prevádzky na apríl. Už minulý týždeň tak urobila American Airlines. Tá oznámila, že jej lietadlá 737 MAX sa do vzduchu nevrátia skôr ako 7. apríla.