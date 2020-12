Americké aerolínie prepravili v októbri do 30 mil. cestujúcich

Washington 8. decembra (TASR) - Americké letecké spoločnosti prepravili v októbri do 30 miliónov cestujúcich. To je zhruba o 60 % menej než v rovnakom období minulého roka. Uviedlo to v utorok americké ministerstvo dopravy. Napriek tomu bol október relatívne priaznivý, keďže pokles bol najmenší od začiatku pandémie nového koronavírusu.



Podľa ministerstva najväčšie letecké spoločnosti v USA prepravili v októbri 29,9 milióna cestujúcich, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 78,3 milióna. To znamená pokles o 61,8 %. Výsledok však predstavuje najmenší medziročný pokles prepravy cestujúcich od marca tohto roka, keď USA zasiahla prvá vlna pandémie nového koronavírusu.



Podľa odhadov združenia amerických leteckých prepravcov Airlines for America by aj november mal zaznamenať približne rovnaké tempo poklesu. To znamená zhruba 62 %. Letecké spoločnosti dúfajú, že vakcína proti chorobe COVID-19 umožní zvýšenie dopytu po leteckej doprave v budúcom roku, návrat na úroveň spred nástupu koronakrízy však očakávajú až o niekoľko rokov.