Americké aerolínie rušia výhľady, ďalej obmedzujú prepravnú kapacitu

New York 10. marca (TASR) - Americké aerolínie American Airlines a Delta Air Lines zrušili prognózy na tento rok a pristúpili k ďalším opatreniam s cieľom kompenzovať dôsledky šírenia nového koronavírusu po svete.



Letecká doprava patrí k oblastiam, ktoré šíriaci sa nový typ koronavírusu zasiahol najviac. Vlády po celom svete totiž vydali zákaz cestovania do niektorých krajín a aj tam, kde zákaz vydaný nie je, veľký počet turistov a firiem ruší zájazdy a služobné cesty.



American Airlines oznámili, že prepravnú kapacitu pre vnútroštátne lety znižujú v apríli o 7,5 % a pre lety do zahraničia na celú letnú sezónu o 10 %. Zároveň stiahli prognózu vývoja zisku a tržieb na tento rok.



Aj Delta Air Lines zrušila výhľad na rok 2020. Zároveň skresala prepravnú kapacitu na domácom trhu o 10 až 15 % a na medzinárodných linkách o 25 %. Okrem toho zmrazuje prijímanie nových zamestnancov, terajším zamestnancom ponúka možnosť dobrovoľného odchodu a zároveň zvažuje skoršie vyradenie starších lietadiel z prevádzky. Aerolínie sa tak rozhodli v reakcii na pokles počtu rezervácií o 25 až 30 % a navyše nevylučujú, že situácia sa ešte zhorší.



"Toto nie je ekonomický problém. Toto je problém strachu, ktorý sa viac podobá situácii po 11. septembri 2001 než udalostiam z (krízového) roku 2009," povedal výkonný riaditeľ Delta Air Lines Ed Bastian.



Prepravnú kapacitu na domácich linkách v apríli zredukuje aj nízkonákladová spoločnosť Spirit Airlines. Zároveň dodala, že k ďalšej redukcii môže dôjsť v máji. Aj táto spoločnosť investorov upozornila, aby sa už neriadili pôvodnými prognózami na tento rok, keďže v dôsledku postupu nového koronavírusu je vývoj situácie v tomto roku neistý.