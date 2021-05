Americké aerolínie vlani vyplatili cestujúcim 12,8 miliardy USD

Washington 30. mája (TASR) - Jedenásť amerických leteckých spoločností vlani vyplatilo cestujúcim 12,84 miliardy USD (10,57 miliardy eur), keď ich pandémia nového koronavírusu prinútila rušiť lety. Vyplýva to z listu sektorového združenia Airlines for America (A4A) pre senátorov, ktorí kritizovali tempo vyplácania cien zrušených leteniek.



Senátori Edward Markey a Richard Blumenthal vyzvali aerolínie, aby vrátili peniaze bez ohľadu na to, či let zrušila letecká spoločnosť alebo cestujúci. Výkonný riaditeľ A4A Nicholas Calio uznal, že mnohé aerolínie povzbudzovali zákazníkov, aby si namiesto hotovosti zvolili poukážky na budúce lety. Zdôraznil však, že aerolínie sa nesnažili zákazníkov zavádzať, ale chceli zabrániť potenciálnemu bankrotu.



"Fakty jasne ukazujú, že americké aerolínie počas pandémie zachovali pevný záväzok k verejnému cestovaniu a rutinne vyplácali peniaze podľa federálnych zákonov a pravidiel," citujú z Caliovho listu spravodajská stanica CNBC a agentúra Reuters. Podľa jeho slov hotovostné úhrady, ktoré tvoria približne 20 % vlaňajších tržieb, boli vyplácané nad rámec miliardových cestovateľských poukážok. Tie sa práve teraz využívajú na rezerváciu nových letov.



Uplatňovanie poukážok v súčasnosti tvorí 10 % až 15 % mesačného predaja leteniek a v nadchádzajúcich mesiacoch by sa s ustupujúcou pandémiou malo zvyšovať. Očakávaný vzostup dovolenkových letov súvisiaci s čoraz väčším počtom zaočkovaných Američanov by mohol aerolíniám dopomôcť ku kladnému peňažnému toku.



(1 EUR = 1,2142 USD)