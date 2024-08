Americké akcie by podľa analytika mohli poklesnúť ako japonské

Bratislava 6. augusta (TASR) - Otrasy na finančných trhoch zo záveru minulého týždňa spôsobili v pondelok (5. 8.) pokles japonských akcií o viac ako 12 %. Podobne by mohol klesať aj akciový trh v USA, na ktorom sa zvýšilo riziko vzniku recesie. Problémom je najmä zlý stav na americkom trhu práce a negatívny vývoj technologických firiem, upozornil v utorok hlavný investičný stratég spoločnosti Saxo Bank Peter Garnry.



"Korekcia amerických akcií dosiahla v úvode týždňa v porovnaní s júlovým maximom približne sedem percent. Ide zatiaľ o mierny pokles, aký je vidieť pomerne často v rámci dlhšieho býčieho trhu a pozitívneho ekonomického cyklu. Ak však aj ďalšie kolo makro indikátorov prinesie zhoršenie, pokles by sa mohol prehĺbiť na približne 15 %," uviedol odborník.



Pravdepodobnosť recesie americkej ekonomiky odhadujú podľa neho iní experti rôzne, pričom najoptimistickejšie prognózy hovoria o 25 % šanci jej vzniku. Ostatní vidia pravdepodobnosť vzniku recesie na 50 %, Garnry ju odhadol na približne 33 %.



Akcie firiem v oblasti umelej inteligencie podľa odborníka slabli už v minulom mesiaci a toto oslabenie sa aktuálne ešte viac zrýchlilo. "Náš názor je, že umelá inteligencia čelí niekoľkým významným výzvam a investori budú obmedzovať svoju expozíciu voči tejto téme," priblížil Garnry a zároveň dodal, že investori by sa mali vyvarovať príliš urýchlenej reakcii spôsobenej krátkodobou volatilitou.



Aktuálnym vývojom sú podľa odborníka ovplyvnené aj komoditné trhy, ktoré reagujú na prognózy slabšieho ekonomického rastu a na geopolitické napätie na Blízkom východe. Najstabilnejšou komoditou by malo byť v súčasnosti zlato, pričom expert predpokladá návrat investorov k tejto komodite.