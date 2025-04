Americké akcie majú za sebou najhorší týždeň od začiatku pandémie

New York 5. apríla (TASR) - Akcie v USA pokračovali v piatok (4. 4.) v prepade, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average klesol o 2200 bodov. Širší index S&P 500 stratil 10 % v priebehu dvoch dní a zaznamenal najhorší týždeň od začiatku pandémie v roku 2020. Výpredaj spustili clá amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zvýšili obavy z obchodnej vojny a recesie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones v piatok padol o 2231,07 bodu alebo o 5,50 % a uzavrel na 38.314,86 bodu. To bol jeho najprudší pokles od júna 2020. Už vo štvrtok (3. 4.) sa oslabil o 1679 bodov alebo takmer o 4 % a prvýkrát v histórii dva dni po sebe stratil viac ako 1500 bodov.



S&P 500 v piatok klesol o 5,97 % na 5074,08 bodu, čo bol jeho najprudší jednodňový prepad od marca 2020. Výpredaj bol rozsiahly, keď si v piatok polepšilo len 14 titulov indexu S&P 500. Aktuálne sa nachádza viac než 17 % pod svojím nedávnym maximom.



Technologický index Nasdaq Composite v piatok padol o 5,8 % na 15.587,79 bodu po oslabení o takmer 6 % vo štvrtok. Nasdaq sa nachádza 22 % pod svojím decembrovým rekordom, čo podľa terminológie Wall Street znamená, že je v medveďom trhu.



Čínske ministerstvo obchodu v piatok oznámilo, že krajina zavedie clo vo výške 34 % na všetky americké výrobky. To zodpovedá clu na čínsky tovar prichádzajúci do USA, ktoré v stredu (2. 4.) ohlásil prezident Donald Trump. Tieto odvetné clá ešte podporili obavy, že Trump rozpútal globálnu obchodnú vojnu, ktorá povedie k recesii.



Širší index S&P 500 sa za týždeň prepadol o 9 %, čo je jeho najväčšia týždňová strata od začiatku pandémie v roku 2020.