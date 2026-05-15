Piatok 15. máj 2026
Americké akcie na začiatku obchodovania klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York 15. mája (TASR) - Americké akcie zaznamenali na začiatku piatkového obchodovania pokles. Trhy tak reagovali na výsledky čínsko-amerického samitu, ktoré v súvislosti s riešením vojny na Blízkom východe výraznejší pokrok nepriniesli. To sa odrazilo na raste cien ropy, čo zhoršilo inflačné vyhliadky. Informovala o tom agentúra AFP.

Približne desať minút po začatí obchodovania dosiahol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average 49.644,64 bodu, čo predstavuje pokles o 0,8 %. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal pokles o 1,2 % na 7411,32 bodu a technologický index Nasdaq klesol až o 1,8 % 26.161,60 bodu.

Pred schôdzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho náprotivkom Si Ťin-pchingom v Číne investori dúfali, že rokovania presvedčia Peking, aby začal tlačiť na Irán smerom k vyriešeniu konfliktu na Blízkom východe. Po prvom dni rozhovorov síce Trump vyhlásil, že Si Ťin-pching súhlasil s pomocou pri opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, oficiálne vyjadrenia k tomu však neboli. Ani čínske ministerstvo zahraničných vecí nevedelo v piatok potvrdiť či vyvrátiť Trumpove tvrdenia.

Samit toho veľa neukázal,“ povedal Steve Sosnick zo spoločnosti Interactive Brokers. „Čo sa týka situácie v Perzskom zálive, tak k zlepšeniu určite nedošlo,“ dodal.
