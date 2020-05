Americké akcie začali máj s výrazným poklesom

New York 2. mája (TASR) - Wall Street, ktorá má za sebou najlepší mesiac za vyše 30 rokov, odštartovala máj výrazným poklesom. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v piatok (1. 5.) stratil vyše 600 bodov alebo viac než 2,5 %. Dôvodom boli obavy s obnovenia konfliktu medzi USA a Čínou, ktoré znížili rizikový apetít investorov. Navyše, trh prijal negatívne kvartálne výsledky koncernov, ako sú napríklad Amazon, Chevron a Exxon Mobil.



Dow Jones sa v piatok oslabil o 622,03 bodu alebo 2,56 % a uzavrel na 23.723,69 bodu, keď akcie Dow Inc rovnako ako Exxon Mobil padli viac než o 7 %.



Širší index S&P 500 klesol o 2,81 % na 2830,71 bodu, keď najviac oslabovali akcie výrobcov spotrebiteľských tovarov a telekomunikačné tituly. Technologický Nasdaq Composite stratil 3,20 % a uzavrel na 8604,95 bodu, keď viacero veľkých technologických titulov sa oslabilo.



Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nový koronavírus môže pochádzať z čínskeho laboratória. A ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow povedal, že Čína bude musieť zložiť účty za koronavírus. "O tom nie sú pochybnosti. Ako, kedy, kde a prečo, čo nechám na prezidenta," povedal Kudlow v rozhovore pre CNBC. Podľa agentúry Bloomberg, ktorá sa odvoláva sa na zdroj oboznámený so záležitosťou, Trump uvažuje o tom, že vládnemu dôchodkovému fondu zakáže investície do čínskych akcií.



"Nálada na akciových trhoch sa opäť zhoršila," komentoval analytik CMC Markets David Madden Trumpove vyhlásenia. Koronakríza spôsobila, že v USA prišlo o práce 30 miliónov ľudí a Trump sa snaží pripísať zodpovednosť za pandémiu Číne, takže hrozí nový vzájomný obchodný spor, ktorý by mohol ešte zhoršiť situáciu v ekonomike.



Akcie Amazonu v piatok padli o 7,6 % po tom, čo koncern oznámil, že minie celý zisk na opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Navyše, zisk za 1. štvrťrok sklamal očakávania trhu. Kvartálne výsledky Apple síce prekonali prognózy analytikov, ale tempo rastu tržieb stagnovalo. Koncern tiež nepredložil vyhliadky pre prebiehajúci štvrťrok, akcie Apple sa oslabili o 1,6 %. Akcie Facebooku a Alphabetu klesli po 1,2 % a akcie Netflixu o 1,1 %.



Apple a Amazon boli tituly, ktoré koncom od marca parili medzi hlavných ťahúňov výrazného zotavenia indexu S&P 500. Akcie Amazonu si v apríli polepšili takmer o 27 % a akcie Apple o 15,3 %.



Americké akcie zaznamenali v apríli najprudší mesačný nárast za vyše 30 rokov, keď S&P 500 stúpol o 12,7 %, Dow Jones o 11,1 % a Nasdaq o 15,5 %. Pre S&P 500 to bol tretí najvyšší mesačný nárast od druhej svetovej vojny a pre Dow Jones to bol odvtedy štvrtý najlepší mesiac a najlepší za 33 rokov. Nasdaq zaznamenal v apríli najvýraznejšie mesačné posilnenie od júna 2000.



Akcie v apríli podporili nádeje na skoršie otvorenie ekonomiky rovnako ako na potenciálnu liečbu choroby COVID-19, ktorú spôsobuje nový koronavírus. Podľa niektorých analytikov rast na akciových trhoch predbehol fundamenty, takže v krátkodobom horizonte nové správy zrejme prinesú sklamanie a trhy asi klesnú.