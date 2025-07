Americké akcie otvorili obchodovanie poklesom

New York 7. júla (TASR) - Americké akcie zaznamenali na začiatku pondelkového obchodovania pokles, keď trhy svoju pozornosť opätovne obrátili na zvýšené aktivity amerického prezidenta Donalda Trumpa v oblasti ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Minulý týždeň sa Trump sústredil najmä na schválenie svojho zákona o daniach a výdavkoch v Kongrese. Začiatkom tohto týždňa však pozornosť opäť presunul na blížiaci sa posledný termín na uzatvorenie obchodných dohôd. Ten stanovil na 9. júla po tom, ako po 2. apríli, keď oznámil vysoké recipročné clá, ich uplatnenie odložil o 90 dní. Trump uviedol, že od pondelka začne rozposielať krajinám, ktoré ešte s USA neuzatvorili obchodnú dohodu, listy o clách. Americká administratíva medzitým oznámila, že v prípade nedohody začnú zvýšené clá platiť od 1. augusta.



Trump zároveň pohrozil uvalením ďalších ciel vo výške 10 % na krajiny, ktoré „sa pripoja k protiamerickej politike zoskupenia BRICS“. To zahrnuje zakladajúce štáty Brazíliu, Rusko, Indiu, Čínu a Južnú Afriku a od minulého roka Egypt, Indonéziu, Irán, Saudskú Arábiu a Spojené arabské emiráty.



Zhruba 15 minút po začiatku obchodovania klesol kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 0,2 % na 44.733,06 bodu. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal pokles o 0,4 % na 6253,73 bodu a technologický index Nasdaq Composite klesol o 0,6 % na 20.469,99 bodu.



„Trhy uprednostňujú istotu a táto situácia okolo ciel iba zvyšuje neistotu,“ povedal Adam Sarhan zo spoločnosti 50 Park Investments. Okrem ciel však analytici poukázali aj na fakt, že minulý týždeň vyskočili indexy S&P 500 a Nasdaq na rekordné úrovne. To ich predurčuje na pokles v najbližšom období.