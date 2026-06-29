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Americké akcie otvorili obchodovanie rastom
V závere minulého týždňa boli opäť pod tlakom akcie výrobcov čipov.
Autor TASR
New York 29. júna (TASR) - Kľúčové indexy zaznamenali v pondelok na začiatku obchodovania na newyorskej burze rast po tom, ako investori využili pokles cien technologických akcií zo záveru minulého týždňa na zvýšené nákupy. Informovala o tom agentúra AFP.
Približne päť minút po začatí obchodovania dosiahol hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average 52.155,16 bodu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. Širší index burzy S&P 500 dosiahol 7417,32 bodu, čo znamená rast o 0,9 %. Najvýraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite, a to o 1,3 % na 25.635,62 bodu.
V závere minulého týždňa boli opäť pod tlakom akcie výrobcov čipov. Tie klesli po správe denníka New York Times, že OpenAI uvažuje o odklade vstupu na burzu. Dôvodom je slabý výkon akcií SpaceX po burzovom debute a celková volatilita akcií súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Práve pokles týchto akcií však viedol v pondelok k opätovnému zvýšeniu dopytu zo strany investorov.
Približne päť minút po začatí obchodovania dosiahol hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average 52.155,16 bodu. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to predstavuje zvýšenie o 0,5 %. Širší index burzy S&P 500 dosiahol 7417,32 bodu, čo znamená rast o 0,9 %. Najvýraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite, a to o 1,3 % na 25.635,62 bodu.
V závere minulého týždňa boli opäť pod tlakom akcie výrobcov čipov. Tie klesli po správe denníka New York Times, že OpenAI uvažuje o odklade vstupu na burzu. Dôvodom je slabý výkon akcií SpaceX po burzovom debute a celková volatilita akcií súvisiacich s umelou inteligenciou (AI). Práve pokles týchto akcií však viedol v pondelok k opätovnému zvýšeniu dopytu zo strany investorov.