Americké akcie otvorili rastom, Nasdaq vzrástol o 1,5 %

New York 14. apríla (TASR) - Po prudkých otrasoch počas minulého týždňa otvorili americké akciové trhy pondelkové obchodovanie rastom, k čomu prispeli najmä technologické akcie. Tie podporilo rozhodnutie prezidenta USA Donalda Trumpa vyňať z recipročných ciel smartfóny a ďalšiu elektroniku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trump koncom minulého týždňa oznámil, že z recipročných ciel budú vyňaté smartfóny, laptopy a ďalšia elektronika, pričom to platí aj pre Čínu. To sa odrazilo na raste akcií firiem ako Nvidia či Apple. Neskôr však Trump aj ďalší predstavitelia vlády spresnili, že vyňatie je iba dočasné.



„Aj naďalej tu pretrváva neistota, čo príde neskôr,“ povedal analytik portálu Briefing.com Patrick O´Hare poukazujúc na Trumpove dovozné clá. „Zdá sa však, že trhy zatiaľ reagujú iba na momentálnu situáciu,“ dodal.



Zhruba pol hodiny od začiatku obchodovania vzrástol hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average o 1 % na 40.602,97 bodu. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast o 1,4 % na 5435,62 bodu a technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 1,5 % na 16.980,17 bodu.