Americké akcie pokračovali v raste, Dow Jones stúpol takmer o 3 %

New York 18. apríla (TASR) - Americké akcie pokračovali v piatok (17. 4.) v raste a uzavreli najvyššie od marca. Náladu na trhu zlepšili správy o nádejnom lieku americkej biotechnologickej firmy Gilead Sciences na liečenie pacientov s chorobou COVID-19 a plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na opätovné otvorenie ekonomiky. Dolár sa oslabil zásluhou zvýšeného rizikového apetítu investorov.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 704,81 bodu alebo 2,99 % a uzavrel na 24.242,49 bodu. Dow Jones zatvoril nad hranicou 24.000 bodov prvýkrát od 10. marca. Za celý uplynulý týždeň stúpol o 2,2 %, pričom v týždni predtým sa posilnil takmer o 13 %.



Širší index S&P 500 v piatok vzrástol o 2,68 % na 2874,56 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,38 % na 8650,14 bodu. S&P 500 sa za celý uplynulý týždeň zvýšil o 3 % a Nasdaq o 6,1 %. Všetky tri hlavné americké indexy sa už nachádzajú o viac než 25 % nad svojimi minimami z konca marca.



Analytik firmy Index Radar Andreas Büchler nevylučuje, že Dow Jones bude pokračovať v raste smerom k hranici 25.000 bodov. Avšak myšlienku, že trhy sa teraz vrátia k starému normálu, považuje za scestnú vzhľadom na skúsenosti s doterajšími pádmi trhov.



Akcie Boeingu vyskočili v piatok o 14,72 %. Americký výrobca lietadiel totiž oznámil, že už 20. apríla obnoví produkciu v Seattle. Koncern tiež obnoví prevádzku vo Philadelphii. Do práce by sa malo vrátiť 27.000 zamestnancov spoločnosti. Z toho profitovali aj akcie dodávateľskej firmy Spirit Aerosystems, ktoré vzrástli o 18,60 %.



Akcie firmy Gilead Sciences si polepšili o 9,73 %. Dôvodom sú nádeje, že jej prípravok Remdesivir bude úspešný v liečbe ochorenia COVID-19 vyvolaného novým koronavírusom. Jedna nemocnica v Chicagu totiž uviedla, že pokusná liečba pacientov s COVID-19 Remdesivirom priniesla pozitívne výsledky a rýchlo sa po nej zotavujú z ťažkých symptómov. Podľa expertov sú síce niektoré výsledky doterajších testov povzbudivé, ale zatiaľ je predčasné hovoriť o lieku na COVID-19.



Na konci týždňa sa zotavili aj bankové tituly, ktoré v predchádzajúcich dňoch po predložení kvartálnych výsledkov výrazne klesli. Akcie JPMorgan stúpli zhruba o 9 %, Citigroup o vyše 12 % a KeyCorp o takmer 11 %.