Americké akcie sa v utorok výrazne oslabilli

New York 23. februára (TASR) - Wall Street sa v utorok (22. 2.) výrazne oslabila. Dôvodom je eskalácia ukrajinskej krízy a nové sankcie proti Rusku, ktoré oznámil americký prezident Joe Biden.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average v utorok odpísal 482,57 bodu alebo 1,42 % a uzavrel na 33.596,61 bodu. To bol jeho štvrtý pokles po sebe. Počas obchodovania Dow Jones v jednej chvíli strácal viac než 700 bodov.



Širší S&P 500 sa v utorok znížil o 1,01 % na 4304,76 bodu a technologický Nasdaq Composite o 1,23 % na 13.381,52 bodu. S&P 500 sa aktuálne nachádza 10,25 % pod svojím maximom z 3. januára, čo znamená, že tento širší index sa dostal do korekcie. Nasdaq má za sebou takisto štvrté oslabenie.



Prezident Joe Biden v utorok ohlásil prvý balík nových sankcií proti Rusku. Opatrenia sa týkajú ruských bánk či ruských vládnych dlhopisov. Biden uviedol, že nové sankcie idú výrazne ďalej než tie doterajšie a ich súčasťou sú kroky na odrezanie krajiny od západného financovania.



Nové sankcie proti Rusku v utorok prijala aj Európska únia (EÚ) či Británia. Nemecko napríklad zastavilo certifikáciu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2).



Ukrajinská kríza ohrozuje trhy, pretože existuje riziko prudkého zvýšenia cien energií, uviedol analytik spoločnosti Oanda Edward Moya. "Geopolitické napätia budú naďalej podkopávať rast ekonomiky, čo spôsobí, že vývoj na akciových trhoch bude mimoriadne volatilný, kým sa rusko-ukrajinská kríza jasne nevyrieši a kým finančný trh pevnejšie neuchopí, ako agresívne bude sprísňovanie Fedu," dodal Moya.