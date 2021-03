Americké akcie sa v utorok výrazne posilnili, Nasdaq stúpol o 3,7 %

New York 9. marca (TASR) - Americké akcie sa v utorok výrazne posilnili. Pokles výnosov vládnych dlhopisov totiž podporil záujem investorov o technologické tituly po ich výpredaji v uplynulých dňoch.



Technologický index Nasdaq Composite si pripísal 3,69 % a uzavrel na 13.073,82 bodu. Akcie Tesly vyskočili o 19,6 % po piatich dňoch poklesu a zaznamenali najprudšie 1-dňové zvýšenie od februára 2020. Apple aj Facebook si polepšili o 4 %, Microsoft rovnako ako Netflix o približne o 2,5 % a Amazon o 3,8 %.



Technologické tituly sa zotavili po výraznom páde v uplynulých dňoch. Nasdaq Composite v pondelok (8. 3.) klesol o 2,41 % a dostal sa do korekcie, keďže v porovnaní so svojím maximom dosiahnutým 12. februára padol o viac než 10 %.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average v utorok vzrástol o 0,10 % na 31.832,74 bodu. Počas obchodovania si na vrchole pripísal viac než 300 bodov a dostal sa na nové rekordné maximum. Širší index S&P 500 uzavrel s plusom 1,42 % na 3875,44 bodu.



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády klesli o viac než 4 bázické body na 1,54 %, v pondelok sa dostali až na 1,62 %.