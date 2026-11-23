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Americké akcie sa vrátili k rastu, potiahol ich vývoj akcií Nvidie
Približne 35 minút po začatí obchodovania vzrástol Nasdaq o 6,6 % na 24.107,54 bodu.
Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Po prepade v závere minulého týždňa sa akciové trhy v USA vrátili v pondelok k rastu. Výrazne k tomu prispel vývoj akcií technologickej spoločnosti Nvidia, ktoré vzrástli o viac než 30 %, keď firma opätovne vymenovala Jensena Huanga za generálneho riaditeľa. Informovala o tom agentúra AFP.
Minulý týždeň klesli kľúčové indexy newyorskej burzy o 7 % až 10 %, pod čo sa podpísal najmä výpredaj technologických akcií. Pokles však zaznamenali aj ďalšie tituly. Práve to však podnietilo investorov na začiatku tohto týždňa k nákupu akcií, čo sa odrazilo najmä na technologickom indexe Nasdaq.
Približne 35 minút po začatí obchodovania vzrástol Nasdaq o 6,6 % na 24.107,54 bodu. Rast zaznamenal aj hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average, a to o 2,8 % na 49.499,93 bodu. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 4,7 % na 7231,63 bodu.
K rastu výrazne prispeli informácie o Nvidii, ktoré boli zverejnené zhruba 30 minút pred otvorením burzy a podľa ktorých predstavenstvo spoločnosti jednomyseľne rozhodlo o návrate Jensena Huanga na pozície prezidenta a generálneho riaditeľa Nvidie. Po otvorení burzy vyskočili akcie spoločnosti o 33 %.
Minulý týždeň klesli kľúčové indexy newyorskej burzy o 7 % až 10 %, pod čo sa podpísal najmä výpredaj technologických akcií. Pokles však zaznamenali aj ďalšie tituly. Práve to však podnietilo investorov na začiatku tohto týždňa k nákupu akcií, čo sa odrazilo najmä na technologickom indexe Nasdaq.
Približne 35 minút po začatí obchodovania vzrástol Nasdaq o 6,6 % na 24.107,54 bodu. Rast zaznamenal aj hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average, a to o 2,8 % na 49.499,93 bodu. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 4,7 % na 7231,63 bodu.
K rastu výrazne prispeli informácie o Nvidii, ktoré boli zverejnené zhruba 30 minút pred otvorením burzy a podľa ktorých predstavenstvo spoločnosti jednomyseľne rozhodlo o návrate Jensena Huanga na pozície prezidenta a generálneho riaditeľa Nvidie. Po otvorení burzy vyskočili akcie spoločnosti o 33 %.