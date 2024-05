Americké akcie si v piatok výrazne polepšili

New York 4. mája (TASR) - Akcie v USA si v piatok (3. 5.) výrazne polepšili a kľúčový index Dow Jones Industrial Average si pripísal viac než 400 bodov. Aprílová správa o zamestnanosti totiž ukázala, že trh práce sa ochladil. To podporilo nádeje, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro zníži úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones si v piatok polepšil o 450,02 bodu alebo 1,18 % a uzavrel na 38.675,68 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 1,26 % na 5127,79 bodu a zaznamenal svoj najlepší deň od februára. Technologický index Nasdaq Composite stúpol o 1,99 % na 16.156,33 bodu.



Všetky tri hlavné americké indexy sa za celý týždeň posilnili. Dow Jones sa zvýšil o 1,14 %, Nasdaq o 1,43 % a S&P 500 o 0,55 %.



Piatková správa o zamestnanosti ukázala, že trh práce v USA sa v apríli výrazne ochladil. Počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva minulý mesiac stúpol len o 175.000 po 315.000 v marci, pričom analytici počítali so zvýšením až o 240.000. Miera nezamestnanosti vzrástla na 3,9 %. Ekonómovia prognózovali, že zostane na úrovni 3,8 %.



"Skutočne to zmiernilo obavy investorov, že ekonomika sa prehrieva alebo opätovne zrýchľuje, a oživilo nádej na zníženie sadzieb," uviedla jedna z hlavných investičných stratégov firmy John Hancock Investment Management Emily Rolandová. "Preto sadzby klesajú, dlhopisy sa posilňujú a akciové trhy rastú. Zlé správy pre trh práce znamenajú, že Fed by mohol začať znižovať sadzby ešte v tomto roku."