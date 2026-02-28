< sekcia Ekonomika
Americké akcie ukončili turbulentný február poklesom
Autor TASR
New York 28. februára (TASR) - Americké akcie ukončili turbulentný február poklesom, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol o viac než 500 bodov. Veľkoobchodné ceny totiž stúpli výraznejšie, než sa čakalo, čo zvýšilo inflačné očakávania. Ďalším faktorom boli rastúce obavy z vplyvu umelej inteligencie na rôzne odvetvia ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones v piatok (27. 2.) stratil 521,28 bodu alebo 1,05 % a uzavrel na 48.977,92 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 0,43 % na 6878,88 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,92 % na 22.668,21 bodu.
S&P 500 aj Nasdaq ukončili február v mínuse, keďže rastú obavy z vplyvov umelej inteligencie na jednotlivé odvetvia aj celú ekonomiku. Nervozitu na trhu zvýšila aj informácia, že fintech spoločnosť Block Jacka Dorseyho prepustí viac než 4000 zamestnancov, teda takmer polovicu pracovnej sily. Pod tlakom boli najmä finančné tituly a akcie firiem citlivých na cyklickosť ekonomiky.
Nasdaq vo februári klesol o viac než 3 %, čo je jeho najhorší mesačný výkon od marca minulého roka. S&P 500 sa vo februári oslabil o takmer 1 %, zatiaľ čo Dow Jones si pripísal približne 0,2 %.
Negatívnu náladu v piatok podporila aj správa o januárovom vývoji veľkoobchodných cien. Index cien výrobcov (PPI) vzrástol o 0,5 %, pričom analytici počítali s jeho zvýšením len o 0,3 %. Jadrový PPI, ktorý nezahŕňa ceny potravín a energií, stúpol o 0,8 %. Ekonómovia očakávali len +0,3 %.
Podľa investičného riaditeľa spoločnosti Integrated Partners Stephena Kolana predstavuje januárový údaj ďalší problém pre investorov, ktorí už riešia neistotu okolo investícií do umelej inteligencie, napätie na trhu súkromného úverovania či možné vplyvy ciel.
„Inflácia ešte nie je pod kontrolou,“ uviedol Kolano. To vytvára dilemu pre americkú centrálnu banku (Fed), ktorá sa musí rozhodnúť, či zníži úrokové sadzby, aby podporila rast ekonomiky, alebo ich ponechá vyššie, aby ďalej tlmila cenové tlaky. „Zvyšuje to neistotu týkajúcu sa smeru, ktorým sa menová politika bude v tomto roku uberať.“
