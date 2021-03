Americké akcie uzavreli zmiešane, Nasdaq sa dostal do korekcie

New York 8. marca (TASR) - Wall Street na začiatku nového týždňa uzavrela zmiešane. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa počas obchodovania dostal na nové rekordné maximum a nakoniec skončil v pluse takmer o 1 %. Pokračoval však výpredaj technologických akcií, pričom index Nasdaq Composite sa oslabil o viac než 2,4 % a dostal sa do korekcie.



Dow Jones si v pondelok pripísal 306,14 bodu alebo 0,97 % a uzavrel na 31.802,44 bodu. Podporilo ho predovšetkým víkendové schválenie stimulačného balíka v Senáte. Počas obchodovania sa dostal na nový rekord 32.148 bodu.



Širší index S&P 500 v pondelok stratil 0,54 % a uzavrel na 3821,35 bodu. Hlavným dôvodom bol pokračujúci výpredaj technologických titulov, ktoré sú považované za nadhodnotené, spôsobený nárastom výnosov na dlhopisovom trhu. Technologický index Nasdaq Composite klesol o 2,41 % na 12.609,16 bodu. Akcie Apple padli o 4,2 %, Tesly o 5,8 %, Alphabet a Netflix stratili viac než 4 %.



Nasdaq sa v porovnaní so svojím maximom dosiahnutým 12. februára oslabil už o viac než 10 %, čo znamená, že sa dostal do pásma korekcie.



Výnosy 10-ročných dlhopisov americkej vlády sa pohybovali na úrovni okolo 1,6 %.



V pondelok si polepšili finančné tituly, napríklad akcie Goldman Sachs ale aj Visa a American Express. Takisto sa posilnili akcie leteckých spoločností. Akcie zábavného koncernu Disney stúpli o 6,3 % a dostali sa na nové rekordné maximu. Akcie predajcu videohier Gamestop vyskočili o viac než 41 %.