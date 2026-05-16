Americké akcie v piatok klesli, Dow Jones stratil viac ako 500 bodov
Autor TASR
New York 16. mája (TASR) - Americké akcie v piatok (15. 5.) klesli, pričom kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil viac ako 500 bodov. Dôvodom bolo oslabenie technologických titulov a nárast výnosov amerických štátnych dlhopisov. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Dow Jones v piatok prišiel o 537,29 bodu alebo 1,07 % a uzavrel na 49.526,17 bodu. Širší index S&P 500 sa znížil o 1,24 % na 7408,50 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,54 % na 26.225,14 bodu.
Investori vyberali zisky v technologickom sektore po jeho nedávnom prudkom náraste. Výrazne sa oslabil najmä Intel, ktorého akcie padli o viac než 6 %. Akcie AMD a Micron sa oslabili o 5,7 %, respektíve o 6,6 %. Nvidia klesla o 4,4 % a akcie Cerebras Systems, ktoré vo štvrtok (14. 5.) po vstupe na Nasdaq vyskočili o 68 %, v piatok stratili 10 %.
„Tento sektor v posledných týždňoch zaznamenal extrémne neudržateľný rast a zostáva zraniteľný voči výberu ziskov bez ohľadu na titulky v médiách,“ uviedol Adam Crisafulli z firmy Vital Knowledge.
Výnosy štátnych dlhopisov USA v piatok prudko vzrástli, pričom výnosy 30-ročných dlhopisov sa dostali nad 5,1 % a na najvyššiu úroveň za takmer rok. Najnovšie údaje tento týždeň ukázali, že inflácia v USA sa zrýchlila a je najvyššia od mája 2023. Index spotrebiteľských cien (CPI) v apríli medziročne vzrástol o 3,8 % po marcovom zvýšení o 3,3 %.
Index cien výrobcov (PPI), ktorý meria veľkoobchodné náklady a naznačuje budúce inflačné tlaky, medziročne vyskočil o 6 %, čo je najviac od konca roka 2022.
Investorov tiež sklamalo stretnutie prezidenta USA Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Neboli totiž oznámené žiadne veľké dohody.
