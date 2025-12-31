< sekcia Ekonomika
Americké akcie v stredu klesli, ale majú za sebou úspešný rok
Akcie klesli štvrtý deň po sebe, no straty boli relatívne mierne. S&P 500 si za celý rok pripísal 16,39 % a dosiahol tretí dvojciferný ročný nárast po sebe.
Autor TASR
New York 31. decembra – Akcie v USA v stredu klesli, ale aj napriek záverečnému oslabeniu uzavreli mimoriadne úspešný rok. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Širší index S&P 500 sa v stredu znížil 0,74 % na 6845,50 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,76 % na 23.241,99 bodu. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average stratil 303,77 bodu alebo 0,63 % a uzavrel na 48.063,29 bodu.
Akcie klesli štvrtý deň po sebe, no straty boli relatívne mierne. S&P 500 si za celý rok pripísal 16,39 % a dosiahol tretí dvojciferný ročný nárast po sebe. Nasdaq sa posilnil o 20,36 %, keď ho podporil silný záujem o akcie spojené s umelou inteligenciou (AI). Dow Jones vzrástol o 12,97 %. Jeho výkon pribrzdila nižšia váha technologických titulov.
Americké akcie sa výrazne zotavili po prudkom prepade z apríla, ktorý nasledoval po oznámení rozsiahlych ciel prezidentom Donaldom Trumpom. S&P 500 sa vtedy priblížil k hranici medvedieho trhu, keď od februárového maxima stratil takmer 19 % a prvýkrát od apríla 2024 klesol pod hranicu 5000 bodov.
