New York 30. júla (TASR) - Wall Street v piatok (29. 7.) vzrástla tretí deň po sebe a uzavrela ziskový týždeň. Náladu na trhoch zlepšili dobré výsledky veľkých technologických koncernov. Investori aktuálne ignorujú vysokú infláciu a obavy z recesie. Všetky tri hlavné americké akciové indexy majú za sebou najlepší mesiac od roku 2020.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 315,15 bodu alebo 0,97 % a uzavrel na 32.845,13 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 1,42 % na 4130,29 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,88 % na 12.390,69 bodu.



Dow Jones sa za uplynulý týždeň posilnil takmer o 3 %, S&P 500 o 4,3 % a Nasdaq Composite o 4,7 %. Za celý júl Dow Jones vzrástol o 6,7 %, S&P 500 o 9,1 % a Nasdaq Composite, ktorý sa ešte stále nachádza v medveďom trhu, o 12,4 %. Pre všetky tri hlavné americké indexy to bol najlepší mesiac od roku 2020.



Hlavným dôvodom prudkého júlového posilnenia akciových indexov v USA, ktoré bolo v ostrom kontraste k prvému polroku, je pokles obáv z prudkého sprísnenia menovej politiky. Investori totiž predpokladajú, že inflácia by mohla mať svoj vrchol za sebou a americká centrálna banka (Fed) by mohla spomaliť zvyšovanie úrokových sadzieb.