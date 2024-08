Americké akciové indexy otvorili poklesom, smerujú tak za celý týždeň

New York 9. augusta (TASR) - Na rozdiel od predchádzajúcich dní otvorili indexy newyorskej burzy piatkové obchodovania poklesom, jeho rozsah bol však mierny. K poklesu však smerujú aj za celý týždeň. Vývoj na trhoch ovplyvnil začiatok týždňa, keď indexy zaznamenali prepad v reakcii na informácie o vývoji na trhu práce v USA za mesiac júl. Tie vyvolali obavy z možnej recesie americkej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vo štvrtok (8. 8.) zaznamenali americké akcie na záver obchodovania rast, keď ich podporili správy o výraznom poklese počtu žiadateľov o podporu v nezamestnanosti. Čiastočne tak kompenzovali prepad na začiatku týždňa, ktorý spôsobila správa o nečakane slabej tvorbe nových pracovných miest v USA za minulý mesiac.



V piatok však začali obchodovanie miernym poklesom. Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average klesol do pol hodiny od začiatku obchodovania o 0,34 % na 39.313,21 bodu. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal pokles o 0,12 % na 5313,04 bodu a technologický index Nasdaq o 0,09 % na 16.644,89 bodu. Všetky tri indexy zároveň smerujú k týždennému poklesu, pričom pre S&P 500 a Nasdaq to bude pokles už štvrtý týždeň v rade.



Trhy teraz čakajú na ďalšie ekonomické údaje, ktoré USA zverejnia na budúci týždeň. Patria k nim informácie o vývoji inflácie a maloobchodných tržieb za mesiac júl.