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Americké akciové indexy vzrástli
Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol krátko po začatí obchodovania 51.211,81 bodu.
Autor TASR
New York 8. júna (TASR) - Kľúčové indexy na newyorskej burze zaznamenali v pondelok na začiatku obchodovania rast. Prispelo k tomu zotavenie akcií výrobcov čipov, ako aj oznámenie Iránu, že ukončil vojenské operácie proti Izraelu. Informovala o tom agentúra AFP.
Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol krátko po začatí obchodovania 51.211,81 bodu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 0,9 % na 7447,95 bodu. Ešte výraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. Ten dosiahol 26.009,61 bodu, čo predstavuje rast o 1,1 %.
Index Nasdaq podporilo zotavenie akcií výrobcov čipov, ktoré na záver minulého týždňa vykázali výrazný pokles. Najmä akcie spoločnosti Micron Technology prudko vzrástli, až o 8,3 %. Rast však zaznamenali aj akcie firiem Nvidia a Broadcom. V prvom prípade vzrástli o 1,6 % a v druhom o 3,2 %.
Adam Sarhan z 50 Park Investments je presvedčený, že piatkový (5. 6.) prepad akcií výrobcov polovodičov je výsledkom „prehnanej reakcie trhov“. Výrazné straty zaznamenali najmä firmy spojené s umelou inteligenciou (AI), medzi nimi Nvidia, Micron Technology a Advanced Micro Devices (AMD). Výpredaj spustilo sklamanie z výhľadu Broadcomu, týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok spôsobilo pokles celého sektora, ktorý sa potom v piatok ešte prehĺbil.
„Väčšina horúcich hláv už vychladla a mnohí investori využívajú pôvodný pokles na nákup akcií,“ dodal. Navyše, investori chcú podľa Sarhana veriť, že po oznámení Iránu, že momentálne končí s vojenskými operáciami proti Izraelu, sa situácia na Blízkom východe zlepší. Teherán však zároveň varoval, že ak Izrael alebo jeho spojenci podniknú ďalšie „agresívne a nepriateľské kroky“, vrátane útokov v južnom Libanone, Irán odpovie ešte tvrdšie než doteraz.
Trhy okrem toho čakajú na údaje z USA o vývoji inflácie za minulý mesiac. Tie budú zverejnené v stredu 10. júna.
Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol krátko po začatí obchodovania 51.211,81 bodu. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,7 %. Širší index burzy S&P 500 vzrástol o 0,9 % na 7447,95 bodu. Ešte výraznejší rast zaznamenal technologický index Nasdaq Composite. Ten dosiahol 26.009,61 bodu, čo predstavuje rast o 1,1 %.
Index Nasdaq podporilo zotavenie akcií výrobcov čipov, ktoré na záver minulého týždňa vykázali výrazný pokles. Najmä akcie spoločnosti Micron Technology prudko vzrástli, až o 8,3 %. Rast však zaznamenali aj akcie firiem Nvidia a Broadcom. V prvom prípade vzrástli o 1,6 % a v druhom o 3,2 %.
Adam Sarhan z 50 Park Investments je presvedčený, že piatkový (5. 6.) prepad akcií výrobcov polovodičov je výsledkom „prehnanej reakcie trhov“. Výrazné straty zaznamenali najmä firmy spojené s umelou inteligenciou (AI), medzi nimi Nvidia, Micron Technology a Advanced Micro Devices (AMD). Výpredaj spustilo sklamanie z výhľadu Broadcomu, týkajúceho sa AI čipov, čo vo štvrtok spôsobilo pokles celého sektora, ktorý sa potom v piatok ešte prehĺbil.
„Väčšina horúcich hláv už vychladla a mnohí investori využívajú pôvodný pokles na nákup akcií,“ dodal. Navyše, investori chcú podľa Sarhana veriť, že po oznámení Iránu, že momentálne končí s vojenskými operáciami proti Izraelu, sa situácia na Blízkom východe zlepší. Teherán však zároveň varoval, že ak Izrael alebo jeho spojenci podniknú ďalšie „agresívne a nepriateľské kroky“, vrátane útokov v južnom Libanone, Irán odpovie ešte tvrdšie než doteraz.
Trhy okrem toho čakajú na údaje z USA o vývoji inflácie za minulý mesiac. Tie budú zverejnené v stredu 10. júna.