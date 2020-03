Americké akciové trhy v piatok klesli

New York 6. marca (TASR) - Americké akciové trhy aj v piatok klesli. Prehĺbili tak svoje straty z predchádzajúceho dňa na konci tohto búrlivého obchodného týždňa.



Dôvodom je šírenie koronavírusu, ktorým sa už nakazilo viac ako 100.000 ľudí na celom svete. Vírus COVID-19 ochromil dodávateľské reťazce a podnietil prudké zníženie prognóz globálneho hospodárskeho rastu v tomto roku.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa do 18.50 h SEČ znížil o 588,90 bodu alebo 2,25 % na 25.532,38 bodu. Širší index S&P 500 klesol o 82,56 bodu alebo 2,73 % na 2941,38 bodu. A Nasdaq Composite sa znížil o 245,22 bodu alebo 2,81 % na 8493,38 bodu.



Aj výnos z amerických 10-ročných dlhopisov prvýkrát klesol pod hranicu 0,7 %. Investori totiž pokračujú v hľadaní bezpečnejších aktív, pretože sa obávajú, že koronavírus privedie ekonomiku do recesie. Zlato preto tiež posilňuje a zrejme smeruje k najlepšiemu týždňu od roku 2008.



Ani londýnskemu kľúčovému indexu FTSE 100 sa nevyhol globálny pokles na akciových trhoch. V piatok stratil 243 bodov a uzavrel obchodovanie na úrovni 6463 bodov.