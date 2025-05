Americké automobilky skritizovali obchodnú dohodu USA a Británie

Detroit 9. mája (TASR) - Obchodná dohoda medzi USA a Britániou nespravodlivo trestá amerických výrobcov, ktorí majú výrobné závody v Kanade a Mexiku. Uviedla to Americká rada pre automobilovú politiku (AAPC), ktorá zastupuje americké automobilky. Informovala o tom agentúra Reuters.



V ostrom vyhlásení po oznámení obchodnej dohody medzi USA a Britániou AAPC uviedla, že „dohoda poškodzuje amerických výrobcov automobilov, ich dodávateľov aj zamestnancov“. Dohoda, ktorú vo štvrtok (8. 5.) oznámili americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer, znižuje clá na dovoz áut z Británie do USA z 27,5 % na 10 % pri kvóte 100.000 vozidiel a clá na dovoz ocele a hliníka na nulu.



Na druhej strane, členovia AAPC, Ford, General Motors a Stellantis čelia pri autách vyrábaných vo svojich závodoch v Kanade a Mexiku clám vo výške 25 %. „Sme sklamaní z toho, že vláda uprednostnila Britániu pred našimi severoamerickými partnermi,“ povedal prezident AAPC Matt Blunt. „V rámci tejto dohody bude dovoz áut z Británie s minimálnym podielom amerických komponentov lacnejší než dovoz vozidiel z Mexika a Kanady, kde americké komponenty tvoria zhruba polovicu,“ dodal.



Trump síce minulý týždeň oznámil opatrenia na zmiernenie dôsledkov jeho ciel na výrobcov áut v USA, avšak na dovoz áut kompletne vyrobených mimo Spojených štátov sa úľavy nevzťahujú. Po dohode s Britániou plánuje Trump vyrokovať separátne dohody aj s Japonskom, Južnou Kóreou a Európskou úniou. Všetky tieto trhy vyvážajú do USA kompletné vozidlá.



Šéf AAPC teraz dúfa, že Trump neurobí americkým automobilkám to isté čo v prípade dohody s Britániou. „Dúfame, že toto uprednostnenie automobilov z Británie na úkor áut zo severoamerického trhu nebude predstavovať precedens pre budúce rokovania s ázijskými a európskymi konkurentmi,“ dodal Blunt.