Americké banky sa topia v peniazoch

New York 21. júna (TASR) - Americké banky sa doslova "topia v peniazoch", keď bankové vklady od začiatku pandémie nového koronavírusu vyskočili o rekordné 2 bilióny USD (1,78 bilióna eur), vyplýva z údajov Federálneho úradu na ochranu vkladov (FDIC).



Tento prílev peňazí nemá v histórii žiadnu obdobu. Len v apríli vklady vzrástli o 865 miliárd USD, čo je viac než predchádzajúci celoročný rekord.



Dôvodom prudkého zvýšenia vkladov je odpoveď vlády a centrálnej banky (Fed) na koronakrízu. Vláda uvoľnila stovky miliárd dolárov na podporu malých firiem a domácností. Fed zasa prijal celý rad opatrení na podporu finančných trhov, vrátane neohraničeného nákupu dlhopisov. Neistá budúcnosť zasa spôsobila, že všetci - od domácností po globálne korporácie - hromadili hotovosť.



Viac než dve tretiny z prudkého nárastu vkladov išlo podľa FDIC do 25 najväčších finančných inštitútov. Najviac, samozrejme, pripadlo na najväčšie americké banky z pohľadu aktív JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup.



"Ak sa na to pozrieme z akejkoľvek strany, tento nárast bol naprosto výnimočný," uviedol analytik firmy Autonomous Research Brian Foran.



Existuje viacej dôvodov, prečo americké megabanky najviac profitovali z prudkého nárastu vkladov. Keď štáty začali v marci prijímať reštriktívne opatrenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu, spoločnosti ako Boeing alebo Ford okamžite načerpali desiatky miliárd USD z úverových liniek a tieto peniaze uložili v bankách, od ktorých si ich požičali.



A, samozrejme, veľké banky majú tiež najviac retailových klientov. Bežní ľudia nemali moc príležitostí míňať peniaze, keď boli zavretí doma. Miera osobných úspor dosiahla v apríli rekordných 33 %.



Banky, ktoré budú opatrné pri poskytovaní úverov uprostred recesie, nemajú moc možností, čo urobiť s nahromadenou hotovosťou, uviedol Foran. Veľa bánk podľa neho hovorí, že aktuálne nemajú čo s peniazmi robiť.



Zatiaľ nie je jasné, aké to bude mať následky. Niektorí experti počítajú s prudkým oslabením dolára a nárastom inflácie, ďalší hovoria o nafukovaní bubliny na akciovom trhu. Jeden následok pre sporiteľov však bude bezprostrednejší, banky určite ešte znížia už aj tak minimálne úrokové sadzby, keďže nepotrebujú ďalšie peniaze.



(1 EUR = 1,1210 USD)