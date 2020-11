Americké burzové indexy vzrástli, investori veria vo víťazstvo Bidena

New York 3. novembra (TASR) - Kľúčové americké burzové indexy zaznamenali v utorok výrazný rast, keď investori stavili na víťazstvo demokratického kandidáta Joea Bidena v utorkových prezidentských voľbách a s ním aj na rýchlu dohodu o ďalších fiškálnych stimuloch.



Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol do 16.11 h SEČ o 553,70 bodu (2,06 %) na 27.478,75 bodu. Index S&P 500 dosiahol 3367,91 bodu, čo predstavuje rast o 57,67 bodu (1,74 %). Technologický index Nasdaq Composite vzrástol o 171,87 bodu (1,57 %) na 11.129,49 bodu.



Situácia však jednoznačná nie je. Protikandidátom Bidena je súčasný americký prezident Donald Trump a aj keď prieskumy favorizujú demokratického kandidáta, Trump môže opäť prekvapiť. To sa mu podarilo aj v roku 2016, keď nečakane porazil vtedajšiu kandidátku Demokratickej strany Hillary Clintonovú.