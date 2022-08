Americké burzy uzavreli piatkové obchodovanie zmiešane

New York 6. augusta (TASR) - Wall Street uzavrela piatkové (5. 8.) volatilné obchodovanie zmiešane rovnako ako prvý augustový týždeň. Investori totiž hodnotili, aký vplyv bude mať lepší než očakávaný vývoj na trhu práce na rozhodovanie americkej centrálnej banky (Fed).



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok pripísal 76,65 bodu alebo 0,23 % a uzavrel na 32.803,47 bodu. Za celý týždeň stratil necelých 42 bodov.



Širší index S&P 500 v piatok klesol o 0,16 % na 4145,19 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,50 % na 12.657,56 bodu. S&P 500 aj Nasdaq si za celý týždeň mierne polepšili.



Počet zamestnaných v USA sa v júli zvýšil o 528.000, pričom ekonómovia počítali so zvýšením počtu pracovných miest len o 258.000. Miera nezamestnanosti klesla na 3,5 % (prognózy 3,6 %). Takisto rast miezd bol prudší, než sa očakávalo, čo signalizuje, že v najbližšom čase je nepravdepodobné spomalenie inflácie.



Všetky tri hlavné americké indexy zaznamenali v júli najlepší mesiac od roku 2020, keď Dow Jones vzrástol o 6,7 %, S&P 500 o 9,1 % a Nasdaq Composite o 12,4 %. Na konci júla podporili akcie špekulácie, že Fed by mohol od septembra sprísňovať menovú politiku o niečo menej razantne. Správa o vývoji na trhu práce je však jasným signálom, že ekonomika sa zatiaľ nijako výraznejšie neochladzuje. To znamená, že Fed zrejme aj v septembri zvýši sadzby o 75 bázických bodov.