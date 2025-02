Americké clá ešte zhoršujú nepriaznivé vyhliadky nemeckých oceliarní

Düsseldorf 12. februára (TASR) - Americké clá na oceľ a hliník vyvinú "ďalší tlak" na európske trhy, ktoré už teraz zápasia s nadmernou výrobnou kapacitou a vysokými nákladmi na energie. Vyhlásil to v stredu Dennis Grimm, líder najväčšej nemeckej oceliarskej spoločnosti Thyssenkrupp Steel Europe, pre rozhlasovú stanicu WDR. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Podľa neho clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka do USA, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, budú mať síce len "malý vplyv" priamo na jeho spoločnosť, ale pravdepodobne poškodia európske trhy v dôsledku zvýšenia už aj tak nadmernej výrobnej kapacity.



USA vlani doviezli z Európy 23 miliónov ton ocele. "Tieto množstvá budú určite vo veľkej miere presunuté do Európskeho hospodárskeho priestoru, čím sa vytvorí ďalší tlak na naše trhy," povedal Grimm.



Oceliarska divízia nemeckého konglomerátu Thyssenkrupp už pritom čelí ťažkej situácii v Nemecku, kde sú ceny energií v súčasnosti dva- až trikrát vyššie ako v Číne a USA. Spoločnosť so sídlom v Düsseldorfe má ročnú výrobnú kapacitu 11,5 milióna ton ocele, no v dôsledku tlaku dovozu z krajín s nízkymi mzdami už niekoľko rokov predáva len okolo 9 miliónov ton ocele.



Grimm vyzval budúcu nemeckú vládu, aby rýchlo konala a znížila náklady na energie a zaviedla "spoľahlivú ochranu hraníc" pred dampingom. "Predovšetkým potrebujeme predvídateľnosť," povedal Grimm. Pripomenul, že spoločnosť Thyssenkrupp Steel je "veľmi jasne oddaná Nemecku ako miestu podnikania" a chce byť aj v budúcnosti najväčším výrobcom ocele v krajine.



Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva približne 27.000 ľudí, ale 11.000 pozícií bude zrušených alebo outsourcovaných v rámci rozsiahlej reštrukturalizácie.