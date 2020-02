Americké clá na francúzske vína ohrozujú státisíce pracovných miest

Paríž 29. februára (TASR) - Americké clá na francúzske vína ohrozujú viac ako 100.000 pracovných miest v krajine. Export vína z Francúzska do Spojených štátov už klesol približne o 30 % od zvýšenia amerických ciel vlani v októbri.



USA zvýšili clá na viaceré vybrané produkty z Európskej únie (EÚ) v rámci odvety za dotácie pre výrobcu lietadiel Airbus. Experti z francúzskeho vinárskeho priemyslu upozorňujú, že clá zasiahli nielen toto odvetvie, ale môžu mať negatívny vplyv aj na francúzsku ekonomiku ako celok.



„Celá francúzska vidiecka ekonomika bude mať problémy, ak budú trpieť vinári," vyhlásil Jean-Marie Barillére, predseda národného výboru vinárskeho priemyslu a producentov vín s geografickými označeniami (CNIV). Dodal, že Francúzsku hrozí strata prinajmenšom 100.000 pracovných miest, či už priamo vo vinárstve alebo nepriamo v odvetviach, ktoré sú s ním spojené. Odhaduje sa, že vo vinárskom priemysle vo Francúzsku je priamo alebo nepriamo zamestnaných približne 500.000 ľudí.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý týždeň uviedol, že na podnet vinárov požiada Európsku úniu, aby zriadila kompenzačný fond vo výške 300 miliónov eur. Cieľom je, aby bol fond k dispozícii už „na jar“. Ale vedúci predstavitelia z vinárskeho odvetvia tento krok kritizovali a tvrdili, že je to príliš málo a príliš neskoro. Jérôme Despey, predseda AgriMer Specialized Wine and Cider Council vyhlásil, že chce od Macrona „okamžitú a primeranú odpoveď“. „Distribútori si víno kúpia inde, strácame časti trhu, ktoré bude veľmi ťažké získať späť," skonštatoval Barillére.



Bernard Farges, vinár z Bordeaux a predseda národnej skupiny CNAOC (Národná konfederácia výrobcov vín a brandy s označením pôvodu) obvinil z tejto situácie štát a Airbus. Obeťami sú podľa neho vinári a celá ekonomika s tým spojená vrátane distribúcie a reštaurácií. A vinníci sú dvaja: francúzsky štát a Airbus. Vyzval zároveň na ukončenie všetkých dotácií pre spoločnosť Airbus a dodal, že francúzsky vinársky priemysel je tak potrestaný za správanie sa štátu.