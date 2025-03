Americké clá na oceľ a hliník môžu ohroziť pracovné miesta v Británii

Londýn 12. marca (TASR) - Pracovné miesta v britskom oceliarskom priemysle, ktorý zápasí s problémami, môžu byť ohrozené po tom, čo americký prezident Donald Trump zaviedol clá vo výške 25 % na dovoz ocele a hliníka do USA. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Minister obchodu Jonathan Reynolds označil clá pre všetkých za "sklamanie". Uviedol však, že Spojené kráľovstvo nezvažuje odvetné kroky, na rozdiel od Európskej únie (EÚ), ktorá okamžite zareagovala protiopatreniami na americký tovar.



Vláda v Londýne zaujala pragmatický prístup a vyhýba sa prudkým reakciám po tom, čo zlyhali posledné snahy presvedčiť amerického prezidenta, aby udelil Spojenému kráľovstvu výnimku.



"Zameriavame sa na pragmatický prístup a rýchlo rokujeme o širšej hospodárskej dohode s USA s cieľom odstrániť dodatočné clá a priniesť výhody britským podnikom a našej ekonomike," povedal Reynolds.



Britská vláda uviedla, že do USA smeruje približne 5 % vývozu ocele a 6 % vývozu hliníka, aj keď experti z odvetvia tvrdia, že je to podcenenie rozsahu exportu cez Atlantik.



Americké clá sú ďalšou ranou pre oceliarsky priemysel, ktorý v predchádzajúcich rokoch stratil tisíce pracovných miest v dôsledku celej škály problémov vrátane globálnej konkurencie, vysokých nákladov na energie a prechodu na čistejšie technológie.



Brusel ako odvetu zavedie od 1. apríla protiopatrenia, ktoré ovplyvnia import amerického tovaru v hodnote približne 26 miliárd eur.



USA sú po EÚ druhým najväčším exportným trhom oceliarskeho priemyslu. Priemyselná skupina UK Steel uviedla, že v roku 2024 Spojené kráľovstvo vyviezlo do USA 180.000 metrických ton polotovarov a hotovej ocele v hodnote 370 miliónov libier (438,52 milióna eur), čo bolo približne 7 % celkového britského vývozu podľa objemu a 9 % podľa hodnoty.



Hliníkový priemysel uviedol, že americký trh predstavuje 10 % britského exportu v hodnote 225 miliónov GBP.



Vývoz zahŕňa špecializovanú oceľ, ktorú používa americké námorníctvo na svojich ponorkách. Britská vláda tvrdí, že clá zvýšia náklady amerických daňových poplatníkov, v snahe presvedčiť Trumpa, aby zmenil kurz.



Gareth Stace, generálny riaditeľ UK Steel vyhlásil, že britský oceliarsky sektor nie je hrozbou pre USA, ale partnerom pre kľúčových zákazníkov. Nové clá nemohli prísť pre oceliarsky priemysel Spojeného kráľovstva v horšom čase, keďže bojuje s vysokými nákladmi na energie a utlmeným dopytom. Clá tak ohrozujú pracovné miesta.



(1 EUR = 0,84374 GBP)