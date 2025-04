Americké clá ovplyvnia milióny pracovných miest

Peking 19. apríla (TASR) - Číne okrem spomalenia hospodárskeho rastu hrozí tiež strata miliónov pracovných miest v dôsledku vysokých ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Americký prezident Donald Trump minulý týždeň zvýšil kumulatívne clá pre dovoz z Číny na 145 %. Peking v rámci odvety zdvihol clá na tovary z USA na 125 %. To zničí vzájomný obchod dvoch najväčších svetových ekonomík.



Analytici Goldman Sachs Group odhadujú, že až 20 miliónov ľudí alebo zhruba 3 % pracovnej sily v Číne môžu zasiahnuť dôsledky obchodnej vojny. Pracovnú silu v ázijskej krajine pritom už vyčerpáva rozsiahle znižovanie platov a prepúšťanie. Okrem neistých obchodných vyhliadok prispieva k spomaleniu dopytu po zamestnanosti aj zavádzanie umelej inteligencie (AI) a automatizácie v Číne.



Čínska ekonomika pritom v 1. štvrťroku pokračovala v solídnom raste aj počas prvých mesiacov pôsobenia Trumpa v Bielom dome. Hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa v prvých troch mesiacoch 2025 zvýšil medziročne o 5,4 %, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku. Naopak, miera voľných pracovných miest podľa výpočtov spoločnosti QuantCube Technology v uplynulých dvoch mesiacoch klesla medziročne takmer o 30 %. Index budúcich náborových plánov dosiahol v marci šesťmesačné minimum, podľa prieskumu medzi súkromnými spoločnosťami, ktorý uskutočnila spoločnosť Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB).



Chronická slabosť na trhu práce je hlavnou prekážkou zvýšenia domácej spotreby, ktorá je prioritou čínskeho vedenia. Wang Siao-pching, ministerka ľudských zdrojov a sociálneho zabezpečenia, uviedla, že zamestnanosť je pod tlakom výziev doma aj v zahraničí. Minulý mesiac vystúpila na okraj výročného zasadnutia čínskeho zákonodarného zboru, ktorý si stanovil za cieľ vytvoriť v roku 2025 viac ako 12 miliónov pracovných miest v mestách.



Agentúra Bloomberg Economics odhaduje, že vymazanie čínskeho exportu do USA zníži HDP krajiny o 3 %. Banka Goldman Sachs už revidovala nadol svoju prognózu hospodárskeho rastu Číny a predpovedá, že v roku 2025 dosiahne len 4 % namiesto 4,5 % v predchádzajúcej prognóze.