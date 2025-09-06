< sekcia Ekonomika
Americké clá sú sklamaním pre írskych výrobcov alkoholických nápojov
Vývoz piva, vína a liehovín z EÚ podlieha clu napriek snahám Bruselu o výnimku.
Autor TASR
Dublin 6. septembra (TASR) - Clo vo výške 15 % na vývoz z Európskej únie (EÚ) do USA je „sklamaním“ pre írskych výrobcov alkoholických nápojov a predstavuje pre nich veľkú výzvu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.
Pat Rigney, spoluzakladateľ liehovaru The Shed Distillery v Drumshanbo v grófstve Leitrim, uviedol, že 15 % sadzba znevýhodňuje írskych výrobcov, najmä v súvislosti s americkými, mexickými a kanadskými liehovarmi, na ktoré sa nevzťahujú žiadne clá. „Ak dovážate novú značku a musíte zaplatiť clo vopred, dvakrát si to rozmyslite, než ju uvediete na trh, keďže sa nemusí osvedčiť,“ skonštatoval. Predchádzajúce nulové clá boli dobré pre výrobcov na oboch stranách Atlantiku. Dúfa preto, že ďalšie rokovania by mohli viesť k návratu tejto situácie.
Napriek výzve, ktorú predstavujú clá, liehovar Shed Distillery spustil multimiliónovú kampaň v snahe ďalej rozvíjať svoju značku v USA vrátane nákupu reklamného priestoru na newyorskom Times Square. Rigney je presvedčený, že súčasné obchodné napätie sa nakoniec zmierni a s ním spojené ťažkosti môžu v krátkodobom horizonte otvoriť nový priestor na trhu. „V USA stále existujú ohniská rastu, v závislosti od kategórie,“ povedal. Pripustil však aj to, že jeho spoločnosť bude musieť v USA zvýšiť ceny, aby zvládla vplyv 15-percentej colnej sadzby.
Aj veľa ďalších firiem, či už v sektore nápojov alebo mimo neho, sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ocitne v podobnej situácii. To je zlá správa pre spotrebiteľov. Podľa Rigneyho sa clá začnú premietať do cien do konca tohto roka a začiatkom budúceho roka, keď sa zásoby vytvorené pred zavedením ciel vyčerpajú.
