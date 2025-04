Americké clá už zasiahli niektorých výrobcov autokomponentov v Česku

Praha 4. apríla (TASR) - Po ohlásení americkým prezidentom Donaldom Trumpom začali 3. apríla platiť dodatočné 25-percentné clá na dovoz áut do USA. Medzi prvými pocítia tieto clá výrobcovia autodielov v Česku, pričom niektorí prišli o zákazky ešte skôr, než clá vstúpili do platnosti. Informoval o tom server novinky.cz.



Napríklad výrobcovi autokomponentov Karsit Jaroměř pozastavili kontrakt na dodávku dielov pre karosérie áut, ktorá mala skončiť na trhu USA. Hodnota kontraktu dosahovala niekoľko miliónov korún ročne, povedal generálny riaditeľ Karsitu Jan Kříž.



„Prekvapila nás neuveriteľná rýchlosť, s akou náš odberateľ reagoval,“ povedal Kříž. Dodal, že správu o pozastavení kontraktu dostal Karsit zhruba 24 hodín po prvotnom oznámení ciel americkým prezidentom 26. marca. Vtedy Trump avizoval, že začiatkom apríla začnú platiť clá vo výške 25 % na dovoz všetkých automobilov, ktoré neboli vyrobené v Spojených štátoch.



Autodiely z Karsitu mal ich odberateľ spracovať v Srbsku a následne dodať na montáž automobilke v Kanade, ktorá dodáva vozidlá na trh USA. Karsit nevylučuje, že v budúcnosti môžu americké clá zasiahnuť aj jeho zákazky pre európske automobilky, ktoré dodávajú celé autá do USA. Hlavným obchodným partnerom firmy je koncern Volkswagen.



Ďalšia česká firma Brano Group dodáva automobilkám autodiely od dverových či kokpitových systémov cez tlmiče až po ručné brzdy. Podľa riaditeľa Pavla Juříčka im v dôsledku nových ciel zrušenie kompletnej zákazky nehrozí. „Čo však hrozí, je, že pre americké clá sa napríklad Volkswagenu prepadne predaj o 30 %, a to zníži odber našich dielov,“ povedal Juříček Novinkám. Kritizoval zástupcov Európskej únie, že v rokovaniach s Trumpom úplne zlyhali. Podľa neho mali USA ponúknuť zníženie európskych ciel na americké autá.



V Ostrave zasa z mesiaca na mesiac prišlo o prácu všetkých 331 zamestnancov závodu americkej spoločnosti Aludyne Czech. O uzatvorení prevádzky dodávajúcej hliníkové súčiastky pre automobilový priemysel sa ľudia dozvedeli vo februári a došlo k nemu 31. marca. Zástupcovia firmy nechceli hovoriť podrobnosti, avšak nové clá na autá, ako aj nedávno zvýšené clá na hliník boli zrejme posledným klincom do rakvy.



Navyše, od mája začnú platiť v USA clá na dovoz samotných autokomponentov. Budú v rovnakej výške ako na autá, teda 25 %.



Nepriameho vplyvu ciel sa obávajú aj Škoda Auto a Hyundai. „Hyundai Motor Manufacturing Czech do Spojených štátov autá nevyváža, takže priamy problém to nie je. Clá však môžu viesť k oslabeniu európskej ekonomiky, a tým k poklesu dopytu,“ povedal hovorca nošovickej automobilky Jan Rodek.



Podobný problém očakáva aj Škoda Auto. „Aj keď nie sme na americkom trhu aktívni, táto situácia bude mať nepriamy vplyv na našu spoločnosť a činnosť, keďže ovplyvní širšie odvetvie automotive vrátane našich dodávateľov. Okrem toho nás ovplyvní aj zákaz predaja čínskych vozidiel v USA, pretože to povedie k ešte väčšiemu zameraniu sa čínskych výrobcov na európsky trh,“ povedal Novinkám hovorca Škoda Auto Tomáš Kotera.



Experti odhadujú, že českému autopriemyslu hrozia v dôsledku ciel škody za desiatky miliárd korún. Priemysel zamestnáva na domácom trhu 180.000 ľudí a na celkovom výkone ekonomiky sa podieľa približne 10 %.