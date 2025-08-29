< sekcia Ekonomika
Americké clá viedli k poklesu kanadskej ekonomiky, prvému za dva roky
Kanadská ekonomika, deviata najväčšia na svete, klesla v 2. štvrťroku na anualizovanej báze o 1,6 %, uviedol kanadský štatistický úrad.
Autor TASR
Ottawa 29. augusta (TASR) - Ekonomika Kanady zaznamenala v 2. kvartáli výrazný pokles, pričom klesla prvýkrát za takmer dva roky. Jej vývoj ovplyvnili clá, ktoré na dovoz kanadských produktov uvalil americký prezident Donald Trump, čo sa odrazilo na vývoji exportu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Kanadská ekonomika, deviata najväčšia na svete, klesla v 2. štvrťroku na anualizovanej báze o 1,6 %, uviedol kanadský štatistický úrad. Je to prvý pokles od 3. štvrťroka 2023. Navyše, Statistics Canada revidoval aj odhad vývoja ekonomiky za 1. štvrťrok. Namiesto pôvodného rastu o 2,2 % ho upravil na rast HDP na úrovni 2 %.
Vývoj kanadskej ekonomiky výrazne ovplyvnili americké dovozné clá. Export Kanady sa v 2. štvrťroku prepadol o 7,5 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli ešte vzrástol o 1,4 %. Najmä vývoz osobných a ľahkých úžitkových áut prudko klesol, až o 24,7 %. Výrazne sa znížil aj export priemyselných strojov a zariadení. Pokles dosiahol 18,5 %.
Prepad ekonomiky mohol byť ešte výraznejší. Negatívny vplyv klesajúceho exportu však čiastočne kompenzovali zvýšené výdavky štátu aj domácností.
Pokles ekonomiky by podľa analytikov mohol presvedčiť centrálnu banku, aby na septembrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby. Na ostatných troch zasadnutiach ju podržala na pôvodnej úrovni, to znamená 2,75 %.
Finančné trhy aj revidovali pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb centrálnou bankou na najbližšom zasadnutí. Zatiaľ čo pred zverejnením údajov o vývoji ekonomiky za 2. kvartál bola pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovená na 40 %, teraz ju stanovili na 48 %.
Kanadská ekonomika, deviata najväčšia na svete, klesla v 2. štvrťroku na anualizovanej báze o 1,6 %, uviedol kanadský štatistický úrad. Je to prvý pokles od 3. štvrťroka 2023. Navyše, Statistics Canada revidoval aj odhad vývoja ekonomiky za 1. štvrťrok. Namiesto pôvodného rastu o 2,2 % ho upravil na rast HDP na úrovni 2 %.
Vývoj kanadskej ekonomiky výrazne ovplyvnili americké dovozné clá. Export Kanady sa v 2. štvrťroku prepadol o 7,5 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli ešte vzrástol o 1,4 %. Najmä vývoz osobných a ľahkých úžitkových áut prudko klesol, až o 24,7 %. Výrazne sa znížil aj export priemyselných strojov a zariadení. Pokles dosiahol 18,5 %.
Prepad ekonomiky mohol byť ešte výraznejší. Negatívny vplyv klesajúceho exportu však čiastočne kompenzovali zvýšené výdavky štátu aj domácností.
Pokles ekonomiky by podľa analytikov mohol presvedčiť centrálnu banku, aby na septembrovom zasadnutí znížila úrokové sadzby. Na ostatných troch zasadnutiach ju podržala na pôvodnej úrovni, to znamená 2,75 %.
Finančné trhy aj revidovali pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb centrálnou bankou na najbližšom zasadnutí. Zatiaľ čo pred zverejnením údajov o vývoji ekonomiky za 2. kvartál bola pravdepodobnosť takéhoto kroku stanovená na 40 %, teraz ju stanovili na 48 %.