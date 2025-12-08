< sekcia Ekonomika
Americké domácnosti sa v novembri stali pesimistickejšími
Prieskum zároveň ukázal, že ročné inflačné očakávania zostali v novembri 2025 stabilné, na úrovni 3,2 %.
Autor TASR
New York 8. decembra (TASR) - Americké domácnosti sa v novembri stali pesimistickejšími, pokiaľ ide o ich osobné financie a to aj napriek tomu, že ich inflačné očakávania sa nezmenili. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Prieskum spotrebiteľských očakávaní (SCE) newyorskej banky Fed odhalil, že názory respondentov na ich súčasnú finančnú situáciu sa v novembri „výrazne zhoršili“. Väčší podiel respondentov pritom uviedol, že ich domácnosti sú na tom horšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a len menší podiel sa domnieval, že sú na tom lepšie.
Názory domácností na trh práce sa však v novembri zlepšili. Očakávania vyššej nezamestnanosti v budúcom roku totiž klesli, pričom očakávanie straty zamestnania v určitom bode budúceho roka dosiahlo najnižšiu hodnotu od decembra 2024. V správe sa ďalej uvádza, že budúci rast zárobkov a príjmov zostal v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pozitívny.
Prieskum zároveň ukázal, že ročné inflačné očakávania zostali v novembri 2025 stabilné, na úrovni 3,2 %. Podobne ani trojročné a päťročné inflačné očakávania sa nezmenili a v oboch prípadoch zostali na úrovni 3 %.
Newyorský Fed zverejnil správu pred začiatkom zasadnutia americkej centrálnej banky o menovej politike. Predpokladá sa, že Fed v stredu (10. 12.) zníži svoju úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na rozmedzie 3,50 % - 3,75 % v snahe podporiť trh práce, ktorý vykazuje známky slabosti.
Prieskum spotrebiteľských očakávaní (SCE) newyorskej banky Fed odhalil, že názory respondentov na ich súčasnú finančnú situáciu sa v novembri „výrazne zhoršili“. Väčší podiel respondentov pritom uviedol, že ich domácnosti sú na tom horšie v porovnaní s predchádzajúcim rokom, a len menší podiel sa domnieval, že sú na tom lepšie.
Názory domácností na trh práce sa však v novembri zlepšili. Očakávania vyššej nezamestnanosti v budúcom roku totiž klesli, pričom očakávanie straty zamestnania v určitom bode budúceho roka dosiahlo najnižšiu hodnotu od decembra 2024. V správe sa ďalej uvádza, že budúci rast zárobkov a príjmov zostal v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom pozitívny.
Prieskum zároveň ukázal, že ročné inflačné očakávania zostali v novembri 2025 stabilné, na úrovni 3,2 %. Podobne ani trojročné a päťročné inflačné očakávania sa nezmenili a v oboch prípadoch zostali na úrovni 3 %.
Newyorský Fed zverejnil správu pred začiatkom zasadnutia americkej centrálnej banky o menovej politike. Predpokladá sa, že Fed v stredu (10. 12.) zníži svoju úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na rozmedzie 3,50 % - 3,75 % v snahe podporiť trh práce, ktorý vykazuje známky slabosti.