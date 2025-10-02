< sekcia Ekonomika
Americké dovozné clá budú Continental stáť desiatky miliónov eur
Firma to uviedla tento týždeň na stretnutí s analytikmi pred blížiacim sa zverejnením hospodárskych výsledkov za 3. štvrťrok.
Autor TASR
Berlín 2. októbra (TASR) - Americké dovozné clá budú nemeckého výrobcu pneumatík a autokomponentov Continental stáť v druhej polovici roka pravdepodobne desiatky miliónov eur. Firma to uviedla tento týždeň na stretnutí s analytikmi pred blížiacim sa zverejnením hospodárskych výsledkov za 3. štvrťrok. Informoval o tom server investing.com.
Spoločnosť očakáva, že dôsledky dovozných ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa na jej biznis dosiahnu v 2. polroku „horné desiatky miliónov eur“. Zároveň však zopakovala, že upravená prevádzková marža jej divízie pneumatík by v tomto roku mala dosiahnuť od 12,5 % do 14 %. Čo sa týka samotného 3. štvrťroka, výsledky za ktorý Continental zverejní 6. novembra, očakáva, že tržby v tejto divízii stagnovali.
Za 2. štvrťrok vykázal Continental medziročný pokles konsolidovaných tržieb o vyše 4 % na necelých 9,6 miliardy eur. Upravené tržby klesli o 3,9 %. Upravená prevádzková marža dosiahla 8,7 %.
