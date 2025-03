Americké dovozné clá zasiahli akcie európskych automobiliek

Brusel/Paríž/Frankfurt nad Mohanom 4. marca (TASR) - Po pondelkovom (3. 3.) raste zaznamenali európske akcie v utorok opačný vývoj a vykázali výrazný pokles. Najväčšou mierou sa pod to podpísali akcie automobiliek, ktoré reagovali na vstup amerických dovozných ciel voči Kanade, Mexiku a Číne do platnosti. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Dovozné clá na tovary z Kanady a Mexika predstavujú 25 % s výnimkou kanadských energetických produktov. Na tie USA uvalili clá vo výške 10 %. Voči Číne uplatňujú clá vo výške 20 %, pričom všetky clá vstúpili do platnosti dnešným dňom.



Kanada v reakcii oznámila svoje dovozné clá na americké tovary, rovnako vo výške 25 %. Celková hodnota týchto tovarov dosahuje v prepočte viac než 102 miliárd eur, pričom na produkty v hodnote takmer 20 miliárd eur vstupuje clo do platnosti okamžite. Na tovary za zvyšných vyše 82 miliárd eur v nasledujúcich troch týždňoch, ak USA svoju politiku nezmenia.



Čína ako odpoveď zaviedla na niektoré americké tovary clá vo výške 15 % a na časť desaťpercentné clá. Do platnosti vstúpia 10. marca. Ozvala sa aj mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová, ktorá uviedla, že aj Mexiko oznámi svoje odvetné opatrenia.



V reakcii na tieto udalosti paneurópsky akciový index STOXX 600 klesol o takmer percento, zatiaľ čo v pondelok zaznamenal rast o 1,1 %, keď ho podporilo výrazné posilnenie akcií zbrojárskych firiem. Tie reagovali na prísľub viacerých európskych politikov, že zvýšia výdavky na obranu.



Hlavný index frankfurtskej burzy DAX klesol v utorok o 1,5 %, kľúčový index parížskej burzy CAC 40 o viac než 1 % a pokles zaznamenal aj hlavný index burzy v Londýne FTSE. Ten klesol o 0,6 %.



Burzy potiahli nadol najmä akcie automobiliek. Akcie Volkswagenu, BMW a Stellantisu zaznamenali pokles v rozmedzí od 2 % do 5 %. Ešte výraznejšie klesli akcie výrobcu pneumatík Continental, ktoré zaznamenali pokles o 9 %. Dôvodom sú závody spoločností v Mexiku, odkiaľ svoje produkty vyvážali do USA.