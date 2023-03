Americké firmy sa v Nemecku sťažujú na drahé energie

Berlín 16. marca (TASR) - Iba málo amerických firiem hodnotí podnikateľské prostredie v Nemecku ako priaznivé. Americká obchodná komora v Nemecku vo štvrtok označila za hlavný dôvod vysoké ceny energií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa aktuálneho prieskumu komory považuje Nemecko za dobré, resp. veľmi dobré miesto na podnikanie iba tretina amerických firiem pôsobiacich v krajine. V roku 2022 to bolo 59 % a v roku 2021 to bolo 63 %. Okrem vysokých nákladov na energie americké firmy v Nemecku kritizujú aj pomalú digitalizáciu a v poslednom čase tiež rastú obavy z nedostatku kvalifikovaných pracovníkov, uviedla prezidentka komory Simone Menneová.



Medzi nemeckými firmami pôsobiacimi v USA chcú podľa zistení komory svoje aktivity rozširovať takmer tri štvrtiny, kým v Nemecku to platí iba pre približne každú druhú americkú firmu. V medzinárodnom porovnaní však Nemecko zostáva stále atraktívnou lokalitou, uviedla Menneová.



Americké firmy podľa nej pozitívne vnímajú, že nemecká vláda rýchlo znížila energetickú závislosť od Ruska, a mnohé z nich očakávajú, že vysoké ceny energií v strednodobom horizonte klesnú.