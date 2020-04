Americké firmy začiatkom marca zrušili 27.000 pracovných miest

New York 1. apríla (TASR) - Zamestnanosť v súkromnom sektore v USA na začiatku marca, teda ešte pred prudkým vypuknutím pandémie nového koronavírusu, mierne klesla.



Americké firmy zrušili začiatkom marca 27.000 pracovných miest, ukázala správa ADP a Moody’s Analytics. Skutočné marcové číslo však bude oveľa vyššie, ako ukázala už minulotýždňová správa o počte nových žiadostí o podporu. Správa ADP pokrýva obdobie len do 12. marca. Ekonómovia oslovení spoločnosťou Dow Jones počítali so stratou až 125.000 pracovných miest.



Na porovnanie, podľa ADP vo februári ešte v súkromnom sektore v USA vzniklo 179.000 nových pracovných miest. Pôvodne sa počítalo so 183.000.



Stredajšia správa APD rovnako ako piatková (3. 4.) správa amerického ministerstva práce o vývoji na trhu práce mimo poľnohospodárstvo pokrývajú obdobia, než vláda prijala reštriktívne opatrenia proti šíreniu nákazy nového koronavírusu, ktoré uzavreli veľké časti ekonomiky v USA.



Jediným údajom, ktorý odzrkadľuje vplyv pandémie na trhu práce v takmer reálnom čase, sú týždenné počty nových žiadostí o podporu. Podľa správy ministerstva práce zverejnenej minulý štvrtok (26. 3.) v týždni skončenom 21. marca stúpol počet nových žiadostí o podporu na 3,28 milióna z 282.000 v týždni predtým. Toto číslo zatienilo maximum dosiahnuté počas minulej krízy z marca 2009, keď počet prvých žiadostí dosiahol 665.000, aj doterajšie historické maximum 695.000 z októbra 1982.