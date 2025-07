Americké firmy zasiahli kontroly exportu do Číny

Washington 26. júla (TASR) - Viac ako tretina amerických spoločností sa sťažuje na „negatívny vplyv“ kontroly exportu do Číny. Ukázali to výsledky prieskumu americko-čínskej obchodnej rady (US-China Business Council, USCBC). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Za hlavné obavy označili aj rastúce napätie v obchode a clá. Prieskum sa uskutočnil po tom, ako americký prezident Donald Trump odhalil vysoké clá pre obchodných partnerov, spojencov aj konkurentov, ak nedosiahnu dohodu s USA do 1. augusta. Obzvlášť vysoké colné sadzby hrozia na čínske produkty.



To vyvoláva neistotu, keďže sa firmy snažia upraviť dodávateľské reťazce, napríklad diverzifikáciou od Číny.



Hoci 82 % opýtaných spoločností vykázalo v roku 2024 zisk, menej ako polovica z nich je optimistická, čo sa týka budúcnosti. To odráža ich obavy z ciel, deflácie a politickej neistoty, uviedla USCBC.



Približne 40 % respondentov poukázalo aj na „negatívne vplyvy politiky kontroly vývozu z USA“. Toto číslo signalizuje, že obmedzenia vývozu ovplyvňujú firmy aj mimo polovodičového priemyslu.



Spoločnosti označili za problémy stratu odbytu a tržieb v zahraničí, najmä v Číne, poškodenie väzieb so zákazníkmi a poškodenie reputácie „v dôsledku silnejúceho vnímania, že americké firmy sú nespoľahlivými dodávateľmi,“ pokračuje správa.



USCBC zároveň upozornila na rastúcu konkurencieschopnosť čínskych technologických firiem, ktorá podkopáva pozície amerických podnikov.



Napriek ťažkostiam však „schopnosť pôsobiť na silne konkurenčnom čínskom trhu zostáva pre americké spoločnosti nevyhnutná,“ povedal prezident USCBC Sean Stein.



Takmer všetky firmy uviedli, že bez svojich čínskych prevádzok nemôžu zostať globálne konkurencieschopné. Medzitým zápasia s klesajúcim podielom na trhu, keďže Peking v rámci priemyselnej politiky podporuje domáce firmy.



„Približne 32 % spoločností uviedlo, že za uplynulé tri roky stratili podiel na trhu v Číne, zatiaľ čo takmer 70 % sa obáva straty svojho podielu na tomto trhu v nasledujúcich piatich rokoch,“ uviedla rada.



USCBC zastupuje približne 270 amerických spoločností, ktoré obchodujú s Čínou. Na tomto prieskume sa zúčastnilo 130 členských firiem.