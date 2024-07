Americké indexy Nasdaq a S&P 500 vzrástli na nové rekordné hodnoty

New York 8. júla (TASR) - Americké akcie pokračovali na začiatku tohto týždňa v raste, pričom indexy Nasdaq Composite a S&P 500 zaznamenali nové rekordy. Navyše, hlavný index newyorskej burzy Dow Jones vzrástol na najvyššiu úroveň za vyše mesiaca. Investori čakajú na kľúčovú správu o vývoji inflácie, vystúpenie šéfa americkej centrálnej banky v Kongrese a začiatok ďalšieho výsledkového obdobia firiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average dosiahol pred 16.00 h SELČ 39.652,40 bodu, čo predstavuje rast o 276,53 bodu (0,7 %). Index S&P 500 sa zvýšil o 13,11 bodu (0,24 %) a dosiahol nový rekord 5580,30 bodu. Na rekordnú úroveň sa posunul aj technologický index Nasdaq Composite, keď dosiahol 18.374,17 bodu. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 21,41 bodu, alebo 0,12 %.



Náladu na trhoch už v závere minulého týždňa výrazne ovplyvnila správa o vývoji na americkom trhu práce, ktorý zaznamenal ochladenie. Podľa údajov amerického ministerstva práce vzniklo v USA v júni mimo poľnohospodárstva celkovo 206.000 nových pracovných miest. To je menej než za máj, v ktorom sa vytvorilo 218.000 nových pracovných pozícií. Údaj za máj pritom ministerstvo revidovalo výrazne nadol, keď v predbežnom odhade zo začiatku júna informovalo o vytvorení celkovo 272.000 nových miest.



Navyše, nezamestnanosť pokračovala v raste, čo predstavuje horší vývoj, než sa čakalo. V júni dosiahla 4,1 %, zatiaľ čo v máji predstavovala 4 % a v apríli 3,9 %. Ekonómovia predpokladali, že v júni zotrvá na májovej 4-percentnej úrovni. Rast nad 4 % tak zvýšil mieru nezamestnanosti v USA na najvyššiu úroveň od novembra 2021.



To posilnilo očakávania trhov, že Fed na svojom septembrovom zasadnutí zníži kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Pred týždňom stanovili pravdepodobnosť redukcie na 60 %, po správe ministerstva o situácii na trhu práce za jún pravdepodobnosť zvýšili na 74 %.



Okrem toho, trhy čakajú na údaje o vývoji spotrebiteľských cien a cien výrobcov v USA. Tie budú zverejnené tento týždeň. Investori budú okrem toho pozorne sledovať vystúpenie prezidenta Fedu Jeromea Powella na pôde výborov Senátu a Snemovne reprezentantov amerického Kongresu 9. a následne 10. júla.