Americké indexy uzatvorili pred Vianocami na rekordných hodnotách
Všetky tri indexy na Wall Street ukončili obchodovanie 24. decembra v pozitívnom teritóriu, pričom hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol o 289,40 bodu (0,60 %) na 48.731,81 bodu.
Autor TASR
New York 25. decembra (TASR) - Americké akciové indexy uzatvorili obchodovanie v posledný deň pred vianočnými sviatkami na rekordných hodnotách. Cena zlata, ktorá vykázala nové historické maximum nad 4500 USD za troyskú uncu (31,1 g), zaznamenala v závere obchodovania pokles, udržala sa však v tesnej blízkosti uvedenej hranice. Informovala o tom agentúra Reuters.
Všetky tri kľúčové indexy na Wall Street ukončili obchodovanie 24. decembra v pozitívnom teritóriu, pričom hlavný index burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol o 289,40 bodu (0,60 %) na 48.731,81 bodu. Širší index burzy S&P 500 zaznamenal rast o 22,34 bodu (0,32 %) na 6932,13 bodu, uviedla agentúra Reuters. V obidvoch prípadoch to predstavuje nový rekord, pričom S&P 500 smeruje za celý rok k rastu takmer o 18 %. Vzrástol aj technologický index Nasdaq Composite, a to o 51,46 bodu (0,2 %) na 23.613,31 bodu.
„Pre akciové trhy to bol veľmi dobrý rok, o tom nie je pochýb. Zároveň to bol super rok pre drahé kovy,“ povedal Peter Cardillo, hlavný ekonóm pre oblasť trhov zo spoločnosti Spartan Capital Securities v New Yorku.
Cena zlata aj striebra síce na záver posledného obchodovania pred Vianocami klesla, pokles bol však veľmi mierny, pričom sa udržali v blízkosti svojich historických maxím. Cena zlata klesla v stredu o 0,17 % na 4480,23 USD (3800,99 eura) za troyskú uncu. Počas dňa však nakrátko prekonala hranicu 4500 USD/unca a za celý rok smeruje k rastu o 70 %. Mierny pokles zaznamenala aj cena striebra, deň predtým sa však prvýkrát dostala nad 70 USD/unca a za celý rok smeruje k rastu až o 150 %.
(1 EUR = 1,1787 USD)
