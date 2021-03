Americké letecké spoločnosti hlásia nárast rezervácií

New York 15. marca (TASR) - Americké letecké spoločnosti v pondelok informovali o náraste rezervácií leteniek na súkromné, nie služobné cesty. Je to prvý konkrétny signál, že odvetvie leteckej dopravy by mohlo mať už najhoršie obdobie za sebou.



Cestovné obmedzenia, ktoré vlani zaviedli vlády na celom svete, aby zabránili šíreniu pandémie nového koronavírusu, takmer zastavili leteckú dopravu.



Aerolínie Delta Air Lines, Southwest Airlines a JetBlue Airways v pondelok na konferencii spoločnosti JP Morgan oznámili, že evidujú neustály rast rezervácií, keďže šírenie ochorenia COVID-19 v USA sa vďaka očkovaniu spomaľuje. Čoraz viac ľudí tak plánuje ísť na dovolenku alebo na návštevu za príbuznými a priateľmi.



Delta Air Lines tiež uviedli, že očakávajú pokles tržieb v 1. štvrťroku 2021 na dolnej hranici svojej prognózy, podľa ktorej by sa mal ich obrat znížiť o 60 % až 65 % oproti rovnakému štvrťroku 2019, teda v poslednom roku pred vypuknutím pandémie.



Generálny riaditeľ spoločnosti Delta Ed Bastian na konferencii poznamenal, že vidí "skutočné záblesky nádeje", keďže rezervácie na domáce lety sa zlepšujú. Je "opatrne optimistický" a dúfa, že sa spoločnosti Detla podarí na jar tohto roku zastaviť spaľovanie hotovosti. V 2. štvrťroku by tak mohli aerolínie použiť hotovosť na nákupy lietadiel.



Podľa údajov amerického Úradu pre bezpečnosť v doprave (TSA) v piatok (12. 3.) aj v nedeľu (14. 3.) prešlo cez letiská v USA viac ako 1,3 milióna cestujúcich, čo bolo najviac od začiatku pandémie v USA v marci 2020.



Aj Southwest Airlines v pondelok predpovedali, že v 1. štvrťroku sa "spaľovanie hotovosti" zníži a pokles tržieb za február a marec sa spomalí viac, ako predtým odhadovali.



Podobne aj JetBlue počítajú so spomalením tempa poklesu tržieb v 1. štvrťroku a odhadujú, že budú o 61 % až 64 % nižšie ako v prvých troch mesiacoch 2019. V predchádzajúcej prognóze počítali s ich znížením o 65 % až 70 %.