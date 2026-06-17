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Americké maloobchodné tržby sa v máji prudko zvýšili
Medzimesačne sa tržby amerického maloobchodu zväčšili o 0,9 % na 763,7 miliardy USD (658,87 miliardy eur), uviedlo v stredu ministerstvo obchodu USA.
Autor TASR
Washington 17. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v USA v máji prudko stúpli a prekonali očakávania. Ich rast podporili vyššie výdavky na čerpacích staniciach, keďže ceny energií boli vysoké v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Medzimesačne sa tržby amerického maloobchodu zväčšili o 0,9 % na 763,7 miliardy USD (658,87 miliardy eur), uviedlo v stredu ministerstvo obchodu USA. Rast tak bol silnejší, ako očakávali analytici oslovení v prieskume Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal, ktorí odhadovali, že americký maloobchod sa v máji medzimesačne zväčší o 0,5 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa maloobchod USA posilnil o 6,9 %. Napriek tomu, že tretina rastu bola výsledkom zvýšenia tržieb čerpacích staníc, „základné maloobchodné tržby boli tiež silné“, uviedol ekonóm Samuel Tombs zo spoločnosti Pantheon Macroeconomics.
Tržby obchodov s potravinami v USA v máji stagnovali a spotrebitelia znížili výdavky v reštauráciách a baroch. Tržby čerpacích staníc však medzimesačne vzrástli o 3,4 % a oproti máju 2025 stúpli až o 26,5 %. „Zdá sa, že by sme mali byť schopní oddialiť recesiu v tomto roku, najmä keď sa vojna v Iráne blíži k záveru,“ povedala Pao-Lin Tienová z Univerzity Georgea Washingtona.
(1 EUR = 1,1591 USD)
Medzimesačne sa tržby amerického maloobchodu zväčšili o 0,9 % na 763,7 miliardy USD (658,87 miliardy eur), uviedlo v stredu ministerstvo obchodu USA. Rast tak bol silnejší, ako očakávali analytici oslovení v prieskume Dow Jones Newswires a The Wall Street Journal, ktorí odhadovali, že americký maloobchod sa v máji medzimesačne zväčší o 0,5 %.
V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa maloobchod USA posilnil o 6,9 %. Napriek tomu, že tretina rastu bola výsledkom zvýšenia tržieb čerpacích staníc, „základné maloobchodné tržby boli tiež silné“, uviedol ekonóm Samuel Tombs zo spoločnosti Pantheon Macroeconomics.
Tržby obchodov s potravinami v USA v máji stagnovali a spotrebitelia znížili výdavky v reštauráciách a baroch. Tržby čerpacích staníc však medzimesačne vzrástli o 3,4 % a oproti máju 2025 stúpli až o 26,5 %. „Zdá sa, že by sme mali byť schopní oddialiť recesiu v tomto roku, najmä keď sa vojna v Iráne blíži k záveru,“ povedala Pao-Lin Tienová z Univerzity Georgea Washingtona.
(1 EUR = 1,1591 USD)