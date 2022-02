Americké nízkonákladové aerolínie Spirit a Frontier oznámili fúziu

New York 7. februára (TASR) - Nízkonákladové americké aerolínie Spirit a Frontier v pondelok oznámili, že sa zlúčia. Vytvoria tak piatu najväčšiu leteckú spoločnosť v USA, čo im pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť v súboji s tradičnými leteckými dopravcami. Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry AFP.



Dohoda o fúzii zahŕňa hotovosť a akcie v celkovej hodnote 6,6 miliardy USD (5,76 miliardy eur) a očakáva sa, že bude dokončená v druhej polovici roka po schválení americkými regulačnými úradmi.



„Táto transakcia sa sústreďuje na vytvorenie agresívneho konkurenta s ultra nízkymi cenami, ktorý bude lepšie slúžiť našim klientom a zvýši konkurenčný tlak,“ uviedol generálny riaditeľ Spirit Ted Christie. „Tešíme sa, že spojíme naše tímy, aby sme otriasli leteckým priemyslom,“ dodal.



„Spoločne budú Frontier a Spirit najzelenšou leteckou spoločnosťou v Amerike a budú poskytovať ultra nízke ceny viacerým ľuďom na viacerých miestach,“ povedal Barry Biffle, prezident a generálny riaditeľ Frontier.



Frontier a Spirit zatiaľ nezverejnili nový názov ani miesto sídla spoločnej firmy.



Podľa dohody budú mať Frontier Airlines väčšinový 51,5 % podiel v novom subjekte a Spirit zvyšných 48,5 %. Vytvoria pritom piatu najväčšiu leteckú spoločnosť v USA po American, Delta, Southwest a United Airlines.



Predseda predstavenstva Frontier Bill Franke sa stane aj predsedom predstavenstva zlúčenej spoločnosti. Nové predstavenstvo bude mať 12 členov, pričom siedmich vymenuje Frontier a piatich Spirit.



Cieľom oboch spoločností, ktoré lietajú výlučne na lietadlách Airbus, je do roku 2026 vytvoriť približne 10.000 pracovných miest.



Nová spoločnosť by mala mať flotilu viac ako 350 lietadiel, bude ponúkať vyše 1000 letov denne do viac ako 145 destinácií v 19 krajinách a očakáva, že spotrebiteľom ušetrí 1 miliardu USD ročne.



(1 EUR = 1,1464 USD)