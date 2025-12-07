< sekcia Ekonomika
Americké odbory znepokojuje dohoda Netflixu s Warner Brothers
Odborový zväz Hollywood Teamsters, ktorý zastupuje vodičov, profesionálov v oblasti castingu, mechanikov a ďalších pracovníkov v zábavnom priemysle, sa tiež postavil proti dohode.
Autor TASR
Los Angeles 7. decembra (TASR) - Odborové zväzy v Hollywoode a majitelia kín bijú na poplach v súvislosti s prevzatím filmových štúdií a streamovacej divízie konglomerátu Warner Bros. Discovery (WBD) spoločnosťou Netflix. Varujú, že ak dohoda prejde regulačnými úradmi, zníži počet pracovných miest, skoncentruje moc a zníži počet filmov v kinách. TASR o tom informuje na základe správy portálu Yahoo.
